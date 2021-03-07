Вандалы вновь осквернили могилу Бандеры в Мюнхене (фото)

Посол Украины в Германии призвал немецкую полицию наказать виновных, а также обвинил некоторых немецких историков в демонизации фигуры лидера украинских националистов.

Могила лидера Организации украинских националистов (ОУН-Б) Степана Бандеры в Мюнхене вновь была осквернена вандалами. Место захоронения облили неизвестным веществом.

Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник на своей странице в Twitter.

"И снова дерзкий акт вандализма на могиле Степана Бандеры в Мюнхене. Отвратительные подонки облили ее неизвестным веществом", — написал посол.

Дипломат призвал немецкую полицию найти и наказать виновных, а также обвинил некоторых немецких историков в демонизации фигуры Степана Бандеры, при этом не назвав их имен.

"Какой стыд, что демонизацией Степана Бандеры занимается не только московская пропаганда, но и уважаемые немецкие историки", – написал Мельник.

[ + – ] Могила Степана Бандеры в Мюнхене

Отметим, это уже не первый случай вандализма на могиле Бандеры.

Так в 2018 году гражданин Великобритании Грэм Филлипс опубликовал видео, где он срывает украинские флаги с могилы лидера ОУН и закрепляет на ней плакат с надписью "Здесь похоронен украинский нацист Степан Бандера".

Тогда еще народный депутат Игорь Мосийчук пригрозил расправой британскому пропагандисту за срыв флагов с могилы Бандеры. Депутат заявил, что берет это дело под личный контроль, и потребовал начать в отношении Филлипса уголовное расследование за надругательство над могилой и государственным флагом Украины.

Отметим, что украинский националист Степан Бандера был похоронен в городе Мюнхен, расположенном на юге Германии, на самом известном городском кладбище Вальдфридхоф. Там же находится его тело. Каким именно образом памятник Степану Бандере стал местом его захоронения – неизвестно.

Напомним, 5 февраля около полуночи на улице Митрополита Ангеловича во Львове неизвестные мужчины бросили бутылки с краской в памятник Степану Бандере, после чего скрылись с места происшествия. В настоящее время памятник полностью очищен от следов краски.