Вандали знову спаплюжили могилу Бандери у Мюнхені (фото)

Посол України в Німеччині закликав німецьку поліцію покарати винних, а також звинуватив деяких німецьких істориків в демонізації фігури лідера українських націоналістів.

Могила лідера Організації українських націоналістів (ОУН-Б) Степана Бандери у Мюнхені знову була спаплюжена вандалами. Місце поховання облили невідомою речовиною.

Про це повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник на своїй сторінці в Twitter.

"І знову зухвалий акт вандалізму на могилі Степана Бандери в Мюнхені. Огидні покидьки облили її невідомою речовиною", — написав посол.

Дипломат закликав німецьку поліцію знайти і покарати винних, а також звинуватив деяких німецьких істориків в демонізації фігури Степана Бандери, при цьому не назвавши їх імен.

"Який сором, що демонізацією Степана Бандери займається не тільки московська пропаганда, а й поважні німецькі історики", — написав Мельник.

[ + – ] Могила Степана Бандери в Мюнхені

Відзначимо, це вже не перший випадок вандалізму на могилі Бандери.

Так в 2018 році громадянин Великобританії Грем Філліпс опублікував відео, де він зриває українські прапори з могили лідера ОУН і закріплює на ній плакат з написом "Тут похований український нацист Степан Бандера".

Тоді ще народний депутат Ігор Мосійчук пригрозив розправою британському пропагандиста за зрив прапорів з могили Бандери. Депутат заявив, що бере цю справу під особистий контроль, і зажадав почати щодо Філліпса кримінальне розслідування за наругу над могилою та державним прапором України.

Відзначимо, що український націоналіст Степан Бандера був похований в місті Мюнхен, розташованому на півдні Німеччини, на найвідомішому міському кладовищі Вальдфрідхоф. Там же знаходиться його тіло. Яким саме чином пам'ятник Степану Бандері став місцем його поховання — невідомо.

Нагадаємо, 5 лютого близько опівночі на вулиці Митрополита Ангеловича у Львові невідомі чоловіки кинули пляшки з фарбою в пам'ятник Степану Бандері, після чого зникли з місця події. В даний час пам'ятник повністю очищений від слідів фарби.