США заявили о российских спутниках-"матрешках", которые угрожают безопасности на орбите

Российские лазеры и космические аппараты с ракетами на борту вызывают большие опасения у американских военных.

Россия обладает cпутниками-"матрешками" и другими технологиями, которые могут уничтожать космические аппараты на околоземной орбите. Командующий Космическими силами США Джон Реймонд рассказал подробности в интервью The New York Times.

По его словам, Россия, как и Китай, обладает несколькими наземными лазерными системами, которые способны ослеплять или разрушать спутники. Кроме того, существуют технологии для удаленного "глушения" систем связи и нарушения работы энергетических цепей.

"У них есть ракета под названием «Нудоль». Это такая же ракета, которая стреляет с земли. Он разработан для кинетического уничтожения спутников на так называемой низкой околоземной орбите, орбите, ближайшей к Земле. И вот в таком режиме работает Международная космическая станция", — подчеркнул командующий.

По его словам, Россия запустила в космос спутник, который напоминает "матрешку". Он способен раскрыться и выпустить еще один спутник, чтобы тот, в свою очередь, запустил ракету по американским аппаратам. Джон Реймонд подчеркнул, что россияне уже показали свою разработку во время испытаний в другой части космоса.

"Мы знаем, что этот спутник предназначен для уничтожения американских спутников на низкой околоземной орбите. И вот они запустили тот первый спутник, поставили его рядом с одним из наших. Открыли и выпустили второй спутник", — отметил американский военнослужащий.

Ранее писали о том, что НАТО провели большие учения у берегов Норвегии под названием "Dynamic Guard", в неих приняли участие норвежские, немецкие и канадские военные корабли, а также самолеты ВВС США. Они отработали маневры по "зачистке" морских ракет и созданию радиоэлектронных помех. Forbes предположил, что Альянс решил подготовиться на случай столкновения с российскими кораблями у берегов Европы.

Параллельно Россия провела неподалеку от Норвегии свои морские учения. К примеру, ракетный крейсер "Маршал Устинов" отработал атаки по подводным лодкам стран НАТО и отражение нападений с воздуха.