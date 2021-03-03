Россия и НАТО одновременно готовились к войне у берегов к Норвегии, – Forbes

В рамках учений были отработаны маневры по "зачистке" морских ракет и созданию радиоэлектронных помех противнику

На минувшей неделе Российская Федерация и НАТО провели крупномасштабные учения у берегов Норвегии.

Как информирует Forbes, своего рода "дуэль" была устроена в рамках маневров НАТО "Dynamic Guard", в которых принимали участие военные суда из Норвегии, Германии и Канады, а также самолеты F-35 и B-1 ВВС США.

Сообщается, что в рамках учений были отработаны маневры по "зачистке" морских ракет и созданию условному противнику радиоэлектронных помех.

Forbes пишет о том, что в итоге стало очевидно, что США в рамках учений НАТО отправило самолеты в Норвегию для того, чтобы проверить свои действия на случай столкновения в водах с кораблями российского ВМФ.

B-1 США оснащены ракетами, способными уничтожать корабли противника на расстоянии 500 км, F-35 – прикрывают ракетные комплексы с воздуха. Подводные лодки НАТО в рамках учений должны были "напасть" на российские суда, защитив при этом свои корабли от атак российских подлодок.

Параллельно свои учения неподалеку от берегов Норвегии провели и российские корабли. В частности, ракетный крейсер "Маршал Устинов" репетировал атаки по подводным лодкам стран НАТО, отработав действия в ответ на атаку подлодки и воздушное нападение авиации.

Глава вооруженных сил Норвегии Бриньяр Стордал, комментируя эти учения заявил, что ранее со стороны Рыбачьего таких маневров никогда не было.

Напомним, 25 февраля в акваторию Черного моря для проведения учений с Военно-морскими силами Украины вошла 2-ая постоянная противоминная группа НАТО. В составе группы военные корабли из Турции, Болгарии, Румынии и Испании. Сперва группа направится на учения "Посейдон", которые совместно проводит Румыния и Болгария. После чего натовские корабли прибудут в Одессу для совместных учений уже с украинскими моряками.

28 января сообщалось, что в акваторию Черного моря вошел эсминец США с крылатыми ракетами. Американский боевой корабль прибыл "для проведения регулярных операций по обеспечению безопасности на море, а также учений с союзниками и партнерами в регионе".

Генсек Альянса Йенс Столтенберг во время онлайн-пресс-конференции в рамках проведения встречи министров обороны стран-членов НАТО заявил, что НАТО нуждается в пересмотре стратегической концепции своей деятельности. По его словам, обновленная концепция будет нацелена на сдерживание России и Китая.

В частности, он заявил, что настало время обновить стратегическую концепцию НАТО для того, чтобы отвечать на актуальные вызовы и проблемы, а также укрепить связь между Европой и Северной Америкой.