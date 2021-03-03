Росія і НАТО одночасно готувалися до війни біля берегів Норвегії, — Forbes

У межах навчань були відпрацьовані маневри по "зачистці" морських ракет і створення радіоелектронних перешкод противнику.

На минулому тижні Російська Федерація і НАТО провели великомасштабні навчання біля берегів Норвегії.

Як інформує Forbes, своєрідна "дуель" була влаштована у межах маневрів НАТО "Dynamic Guard", в яких брали участь військові судна з Норвегії, Німеччини та Канади, а також літаки F-35 і B-1 ВПС США.

Повідомляється, що у межах навчань були відпрацьовані маневри по "зачистці" морських ракет і створення умовному противнику радіоелектронних перешкод.

Forbes пише про те, що в підсумку стало очевидно, що США у межах навчань НАТО відправило літаки в Норвегію для того, щоб перевірити свої дії на випадок зіткнення у водах з кораблями російського ВМФ.

B-1 США оснащені ракетами, здатними знищувати кораблі супротивника на відстані 500 км, F-35 — прикривають ракетні комплекси з повітря. Підводні човни НАТО у межах навчань мали "напасти" на російські судна, захистивши при цьому свої кораблі від атак російських підводних човнів.

Паралельно свої навчання неподалік від берегів Норвегії провели і російські кораблі. Зокрема, ракетний крейсер "Маршал Устінов" репетирував атаки по підводним човнам країн НАТО, відпрацювавши дії у відповідь на атаку підводного човна і повітряний напад авіації.

Голова збройних сил Норвегії Бріньяр Стордал, коментуючи ці вчення заявив, що раніше з боку Рибальського таких маневрів ніколи не було.

Нагадаємо, 25 лютого в акваторію Чорного моря для проведення навчань з Військово-морськими силами України увійшла 2-а постійна протимінна група НАТО. У складі групи військові кораблі з Туреччини, Болгарії, Румунії та Іспанії. Спершу група попрямує на навчання "Посейдон", які спільно проводить Румунія і Болгарія. Після чого натовські кораблі прибудуть до Одеси для спільних навчань вже з українськими моряками.

28 січня повідомлялося, що в акваторію Чорного моря увійшов есмінець США з крилатими ракетами. Американський бойовий корабель прибув "для проведення регулярних операцій із забезпечення безпеки на морі, а також навчань із союзниками та партнерами в регіоні".

Генсек Альянсу Єнс Столтенберг під час онлайн-прес-конференції у межах проведення зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО заявив, що НАТО потребує перегляду стратегічної концепції своєї діяльності. За його словами, оновлена концепція буде націлена на стримування Росії та Китаю.

Зокрема, він заявив, що настав час оновити стратегічну концепцію НАТО для того, щоб відповідати на виклики сьогодення та проблеми, а також зміцнити зв'язок між Європою і Північною Америкою.