США заявили про російські супутники-"матрьошки", які загрожують безпеці на орбіті

Російські лазери та космічні апарати з ракетами на борту викликають великі побоювання в американських військових.

Росія володіє cупутниками-"матрьошками" та іншими технологіями, які можуть знищувати космічні апарати на навколоземній орбіті. Командувач Космічними силами США Джон Реймонд розповів подробиці в інтерв'ю The New York Times.

За його словами, Росія, як і Китай, володіє декількома наземними лазерними системами, які здатні засліплювати або руйнувати супутники. Крім того, існують технології для віддаленого "глушіння" систем зв'язку та порушення роботи енергетичних мереж.

"У них є ракета під назвою «Нудоль». Це така ж ракета, яка стріляє із землі. Вона розроблена для кінетичного знищення супутників на так званій низькій навколоземній орбіті, орбіті, найближчої до Землі. І ось в такому режимі працює Міжнародна космічна станція", — підкреслив командувач.

За його словами, Росія запустила в космос супутник, який нагадує "матрьошку". Він здатний розкритися і випустити ще один супутник, щоб той, зі свого боку, запустив ракету по американських апаратах. Джон Реймонд підкреслив, що росіяни вже показали свою розробку під час випробувань в іншій частині космосу.

"Ми знаємо, що цей супутник призначений для знищення американських супутників на низькій навколоземній орбіті. І ось вони запустили той перший супутник, поставили його поруч з одним із наших. Відкрили і випустили другий супутник", — зазначив американський військовослужбовець.

Раніше писали про те, що НАТО провели великі навчання біля берегів Норвегії під назвою "Dynamic Guard", у них взяли участь норвезькі, німецькі та канадські військові кораблі, а також літаки ВПС США. Вони відпрацювали маневри із "зачистки" морських ракет і створення радіоелектронних перешкод. Forbes припустив, що Альянс вирішив підготуватися на випадок зіткнення з російськими кораблями біля берегів Європи.

Паралельно Росія провела неподалік від Норвегії свої морські навчання. Наприклад, ракетний крейсер "Маршал Устинов" відпрацював атаки по підводних човнах країн НАТО і відбиття нападів із повітря.