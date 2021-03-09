На Гавайях объявили эвакуацию из-за прорыва дамбы (видео)

Из-за непрекращающихся дождей, жителей живущих ниже по течению реки в районе дамбы эвакуируют.

На острове Мауи на Гавайских островах уже несколько дней подряд идут сильные дожди. Жителей эвакуируют из-за ситуации с плотиной Каупакалуа в Хайку. Уровень воды достиг критической отметки. Об этом сообщает CNN.

"Текущая погодная ситуация создала очень опасную ситуацию с наводнениями по всему острову Мауи, особенно на востоке. Дамы и господа, это настоящее наводнение, которого мы не видели в течении долгого времени", — заявил мэр Мауи Майк Викторино.

По его словам, это самое сильное наводнение за последние 25 лет.

[ + – ] Зона эвакуации на острове. Фото: Скриншот

Сообщается, что в районе 15:21 (по местному времени) на плотине вода достигла критической отметки и начала разливаться за ее границы. Всех жителей ниже по течению эвакуируют. В районе открыто три убежища для спасения людей. По данным местного телеканала KHON2 News на острове обрушились два моста.

По словам местной жительницы Кармен Гарднер, она никогда не видела такого сильного наводнения, хоть и живет на острове 40 лет. По ее словам, часть ее недвижимого имущества уже пострадало от наводнения. После объявления эвакуации, она прибыла в одно из убежищ, открытых для людей.

Напомним, 21 декабря 2020 года на одном из гавайских островов проснулся самый активный вулкан в мире Килауэа.