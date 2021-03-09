На Гаваях оголосили евакуацію через прорив дамби (відео)

Через безперервні дощі, жителів, які живуть нижче за течією річки в районі дамби, евакуювали.

На острові Мауї на Гавайських островах вже кілька днів поспіль йдуть сильні дощі. Жителів евакуювали через ситуацію з греблею Каупакалуа в Хайку. Рівень води досяг критичної позначки. Про це повідомляє CNN.

"Поточна погодна ситуація створила дуже небезпечну ситуацію з повенями по всьому острову Мауї, особливо на сході. Пані та панове, це справжня повінь, яку ми не бачили протягом довгого часу", — заявив мер Мауї Майк Вікторино.

За його словами, це найсильніша повінь за останні 25 років.

[ + – ] Зона евакуації на острові Фото: Скриншот

Повідомляється, що приблизно о 15:21 (за місцевим часом) на греблі вода досягла критичної позначки і почала розливатися за її межі. Усіх жителів нижче за течією евакуюють. У районі відкриті три притулки для порятунку людей. За даними місцевого телеканалу KHON2 News на острові обрушилися два мости.

За словами місцевої мешканки Кармен Гарднер, вона ніколи не бачила такої сильної повені, хоч і живе на острові 40 років. За її словами, частина її нерухомого майна вже постраждала від повені. Після оголошення евакуації, вона прибула до одного з притулків, відкритих для людей.

Нагадаємо, 21 грудня 2020 року на одному з гавайських островів прокинувся найактивніший вулкан у світі Кілауеа.