В итальянской Флоренции открыли памятник Тарасу Шевченко (фото, видео)

Памятник создал украинский скульптор Олег Пинчук, а его открытие приурочили к 207 дню рождению украинского поэта.

Мэр Киева Виталий Кличко и мэр Флоренции Дарио Нарделли открыли памятник украинскому поэту Тарасу Шевченко. Об этом сообщается в его телеграм-канале.

Открытие памятника приурочили к 207 дню рождения Шевченко. Над проектом работал украинский скульптор Олег Пинчук. Изготовили памятник на средства украинских меценатов, которые подарили памятник Флоренции.

"Я благодарен нашим итальянским друзьям и лично мэру Флоренции Дарио Нарделли за то, что мы наконец-то осуществили проект, над которым работали несколько лет", — заявил киевский мэр Виталий Кличко.

Фото: Twitter / Виталий Кличко

По словам Кличко, монумент находится в центре города в районе кафедрального собора Santa Maria del Fiore. На площади перед одной из крупнейших библиотек города Biblioteca delle Oblate.

Тарас Шевченко — украинский поет, художник и мыслитель. Родился 9 марта в 1814 году, в этом году исполняется 207 лет со дня его рождения. Родился он в селе Моринцы в Черкасской области в семье крестьян. Прожил 47 лет. Автор известной сборки "Кобзарь", множества поем, стихов и картин. Является одним из символов Украины.

Напомним, 5 марта в Ивано-Франковсе вандалы осквернили памятник Тарасу Шевченко, обезглавив его.