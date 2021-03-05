На Прикарпатье обезглавили памятник Шевченко в канун дня рождения (фото)

Мэр Ивано-Франковска считает, что вандалы намеренно выбрали время, чтобы осквернить постамент.

В селе Подпечеры Ивано-Франковской области неизвестные осквернили памятнику Тарасу Шевченко в канун 207-летия со дня рождения Кобзаря.

"Под Домом культуры отрезали голову памятнику Тарасу Шевченко! Очевидно, вандалы "приурочили" свои действия ко дню рождения нашего Кобзаря", — пишет городской глава.

Марцинкив призвал правоохранителей найти причастных к осквернению памятника.

"Надеюсь, мы скоро выясним, кто это сделал", — сказал он.

Напомним, 5 февраля около полуночи на улице Митрополита Ангеловича во Львове неизвестные мужчины бросили бутылки с краской в памятник Степану Бандере, после чего скрылись с места происшествия. В настоящее время памятник полностью очищен от следов краски. 11 февраля правоохранители установили и задержали злоумышленников, якобы причастных к повреждению памятника Степану Бандере.