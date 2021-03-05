На Прикарпатті обезголовили пам'ятник Шевченку напередодні дня народження (фото)

Мер Івано-Франківська вважає, що вандали навмисно вибрали час, щоб осквернити постамент.

У селі Підпечери Івано-Франківської області невідомі осквернили пам'ятник Тарасу Шевченку напередодні 207-річчя від дня народження Кобзаря.

"Під Будинком культури відрізали голову пам'ятнику Тарасу Шевченку! Очевидно, вандали "приурочили" свої дії до дня народження нашого Кобзаря", — пише міський голова.

Марцінків закликав правоохоронців знайти причетних до осквернення пам'ятника.

"Сподіваюся, ми скоро з'ясуємо, хто це зробив", — сказав він.

Нагадаємо, що 5 лютого близько опівночі на вулиці Митрополита Ангеловича у Львові невідомі чоловіки кинули пляшки з фарбою в пам'ятник Степану Бандері, після чого зникли з місця події. Наразі пам'ятник повністю очищений від слідів фарби. 11 лютого правоохоронці встановили і затримали зловмисників, нібито причетних до пошкодження пам'ятника Степану Бандері.