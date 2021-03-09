В італійській Флоренції відкрили пам'ятник Тарасу Шевченку (фото, відео)

Пам'ятник створив український скульптор Олег Пінчук, а його відкриття приурочили до 207 дня народження українського поета.

Мер Києва Віталій Кличко і мер Флоренції Даріо Нарделлі відкрили пам'ятник українському поету Тарасу Шевченку. Про це повідомляється в його телеграм-каналі.

Відкриття пам'ятника приурочили до 207 дня народження Шевченка. Над проектом працював український скульптор Олег Пінчук. Виготовили пам'ятник на кошти українських меценатів, які подарували пам'ятник Флоренції.

"Я вдячний нашим італійським друзям і особисто меру Флоренції Даріо Нарделлі за те, що ми нарешті здійснили проект, над яким працювали кілька років", — заявив київський мер Віталій Кличко.

Фото: Twitter / Віталий Кличко

За словами Кличка, монумент знаходиться в центрі міста в районі кафедрального собору Santa Maria del Fiore. На площі перед однією з найбільших бібліотек міста Biblioteca delle Oblate.

Тарас Шевченко — український поет, художник і мислитель. Народився 9 березня 1814 року, цього року виповнюється 207 років з дня його народження. Народився він в селі Моринці на Черкащині у родині селян. Прожив 47 років. Автор відомої збірки "Кобзар", безлічі поем, віршів і картин. Є одним із символів України.

Нагадаємо, 5 березня в Івано-Франківську вандали осквернили пам'ятник Тарасу Шевченку, обезголовивши його.