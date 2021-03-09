В Англии наблюдали оптическую иллюзию "парящего в воздухе" танкера (фото)

Из-за разных температур воздуха и воды кажется, что корабль идет не по морю, а летит в воздухе.

У побережья Англии фотограф зафиксировал редкое природное явление, которое вызвало иллюзию парящего в воздухе корабля. Об этом сообщает The Guardian.

Дэвид Моррис стал свидетелем оптической иллюзии. Явление называется температурной инверсией. Оно больше распространено у берегов Арктики, но в Великобритании оно тоже может крайне редко случаться.

При увеличении высоты обычно уменьшается температура, из-за чего в горах, к примеру, холоднее, чем у их подножий. Но при возникновении инверсии, некоторые объекты кажутся парящими в воздухе.

У берегов поселения Фалмута как раз произошло такое событие. Вода в море было холоднее, чем более теплый воздух над ним. Из-за этого кажется, что корабль парит над землей, а не идет в море. Поскольку холодный воздух более плотный, чем теплый, то он имеет более высокий показатель преломления. В данном случае световые лучи, которые отбивались от танкера, проходя через более холодный воздух. Из-за этого кажется, что корабль "парит над землей".

[ + – ] Теплый воздух создает впечатление "парящего корабля". Фото: The Guardian

"Оптические иллюзии могут создавать разные типы миражей. В данном случае сухогруз словно завис в воздухе высоко над тем местом, где на самом деле находилось судно. Однако иногда бывает и так, что мы видим объекты, которые находятся далеко за линией горизонта", — объясняет метеоролог Дэвид Брейн.

Напомним, в Австралии запустили "таинственные авиарейсы", в которых пассажиры не будут знать, куда прилетят.