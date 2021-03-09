В Англії спостерігали оптичну ілюзію "літаючого в повітрі" танкера (фото)

Через різні температури повітря і води здається, що корабель іде не по морю, а летить у повітрі.

Біля узбережжя Англії фотограф зафіксував рідкісне природне явище, яке викликало ілюзію літаючого в повітрі корабля. Про це повідомляє The Guardian.

Девід Морріс став свідком оптичної ілюзії. Явище називається температурною інверсією. Воно більше поширене біля берегів Арктики, але у Великобританії воно теж може вкрай рідко траплятися.

При збільшенні висоти зазвичай зменшується температура, через що в горах, наприклад, холодніше, ніж біля їхніх підніж. Але при виникненні інверсії деякі об'єкти здаються в польоті, у повітрі.

Біля берегів поселення Фалмут якраз сталася така подія. Вода в морі була холоднішою, ніж тепле повітря над ним. Через це здається, що корабель ширяє над землею, а не йде по морю. Оскільки холодне повітря більш щільне, ніж тепле, то він має більш високий показник заломлення. У цьому випадку світлові промені, які відбивалися від танкера, проходячи через більш холодне повітря. Через це здається, що корабель "ширяє над землею".

[ + – ] Тепле повітря створює враження "літаючого корабля". Фото: The Guardian

"Оптичні ілюзії можуть створювати різні типи міражів. У цьому випадку суховантаж немов завис у повітрі високо над тим місцем, де насправді було судно. Однак іноді буває і так, що ми бачимо об'єкти, які розташовані далеко за лінією горизонту", — пояснює метеоролог Девід Брейн.

Нагадаємо, що в Австралії запустили "таємничі авіарейси", у яких пасажири не будуть знати, куди прилетять.