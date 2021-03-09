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В Англії спостерігали оптичну ілюзію "літаючого в повітрі" танкера (фото)

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ширяє корабель в Англії, рідкісне погодне явище в Англії
Фото: David Morris| Apex

Через різні температури повітря і води здається, що корабель іде не по морю, а летить у повітрі.

Біля узбережжя Англії фотограф зафіксував рідкісне природне явище, яке викликало ілюзію літаючого в повітрі корабля. Про це повідомляє The Guardian.

Девід Морріс став свідком оптичної ілюзії. Явище називається температурною інверсією. Воно більше поширене біля берегів Арктики, але у Великобританії воно теж може вкрай рідко траплятися.

При збільшенні висоти зазвичай зменшується температура, через що в горах, наприклад, холодніше, ніж біля їхніх підніж. Але при виникненні інверсії деякі об'єкти здаються в польоті, у повітрі.

Біля берегів поселення Фалмут якраз сталася така подія. Вода в морі була холоднішою, ніж тепле повітря над ним. Через це здається, що корабель ширяє над землею, а не йде по морю. Оскільки холодне повітря більш щільне, ніж тепле, то він має більш високий показник заломлення. У цьому випадку світлові промені, які відбивалися від танкера, проходячи через більш холодне повітря. Через це здається, що корабель "ширяє над землею".

Тепле повітря створює враження "літаючого корабля".
Тепле повітря створює враження "літаючого корабля".
Фото: The Guardian

"Оптичні ілюзії можуть створювати різні типи міражів. У цьому випадку суховантаж немов завис у повітрі високо над тим місцем, де насправді було судно. Однак іноді буває і так, що ми бачимо об'єкти, які розташовані далеко за лінією горизонту", — пояснює метеоролог Девід Брейн.

Нагадаємо, що в Австралії запустили "таємничі авіарейси", у яких пасажири не будуть знати, куди прилетять.