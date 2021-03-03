В Австралии запустили "таинственные авиарейсы": пассажиры не будут знать, куда прилетят

После прибытия на место назначения и осмотра достопримечательностей, пассажиры отправятся обратно в аэропорт вылета.

С целью стимулировать путешествия внутри страны пока действует запрет на поездки за границу из-за коронавируса, крупнейший авиаперевозчик Австралии Qantas запустил услугу "таинственные рейсы". Пассажиры, которые зарегистрируются на такой рейс, не будут знать, куда прилетят.

Об этом пишет CNN.

Три рейса запланированы из Брисбена, Сиднея и Мельбурна на 27 марта, 18 апреля и 1 мая соответственно. Самолеты Boing 737 примут на борт 120 пассажиров, которые будут находиться в полете до места назначения приблизительно два часа.

Все это время пассажиры не будут знать, куда летят, а только отслеживать маршрут на экранах, встроенных в спинки сидений. Самолеты будут лететь на достаточно малых высотах, чтобы пассажиры могли осматривать достопримечательности.

Перевозчик также подготовит информационную программу, давая некоторые подсказки, а пассажиры будут стараться угадать, куда летят.

После прибытия на место назначения и осмотра достопримечательностей, пассажиры отправятся в обратный путь. Путешествие начнется в 7 утра по местному времени и закончится ранним вечером.

Билеты на "таинственные рейсы" поступят в продажу 4 марта и будут стоить от $577 до $1 220.

Отметим, вопреки кризису и все еще закрытым границам, украинские авиакомпании намерены увеличивать число маршрутов. С 28 марта МАУ начнет восстанавливать оригинальную сеть полетов. Компания снова будет летать в Дели, Ларнаку, Ниццу, Барселону, Вену, Стокгольм. В пресс-службе МАУ сообщают, что на начало летнего сезона запланирован запуск рейсов по 43 международным и семи внутренним маршрутам.