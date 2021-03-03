В Австралії запустили "таємничі авіарейси": пасажири не будуть знати, куди прилетять

Після прибуття на місце призначення та огляду визначних пам'яток, пасажири відправляться назад в аеропорт вильоту.

З метою стимулювати подорожі всередині країни поки діє заборона на поїздки за кордон через коронавірус, найбільший авіаперевізник Австралії Qantas запустив послугу "таємничі рейси". Пасажири, які зареєструються на такий рейс, не знатимуть, куди прилетять.

Про це пише CNN.

Три рейси заплановані з Брісбена, Сіднея і Мельбурна на 27 березня, 18 квітня і 1 травня. Літаки Boing 737 візьмуть на борт 120 пасажирів, які будуть перебувати в польоті до місця призначення приблизно дві години.

Увесь цей час пасажири не будуть знати, куди летять, а тільки відстежувати маршрут на екранах, вбудованих у спинки сидінь. Літаки будуть летіти на досить малих висотах, щоб пасажири могли оглядати визначні пам'ятки.

Перевізник також підготує інформаційну програму, даючи деякі підказки, а пасажири будуть намагатися вгадати, куди летять.

Після прибуття на місце призначення та огляду визначних пам'яток, пасажири відправляться назад. Подорож розпочнеться о 7 ранку за місцевим часом і закінчиться раннім вечором.

Квитки на "таємничі рейси" надійдуть у продаж 4 березня і коштуватимуть від $ 577 до $ 1 220.

Зазначимо, що всупереч кризі і все ще закритим кордонам, українські авіакомпанії мають намір збільшувати число маршрутів. З 28 березня МАУ почне відновлювати оригінальну мережу польотів. Компанія знову буде літати в Делі, Ларнаку, Ніццу, Барселону, Відень, Стокгольм. У прес-службі МАУ повідомляють, що на початок літнього сезону заплановано запуск рейсів по 43 міжнародних і семи внутрішніх маршрутах.