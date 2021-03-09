Основатель Zoom "подарил" 18 млн. своих акций неизвестно кому

Общая сумма переданных акций достигает $6 млрд — это около 40% от всего количества облигаций, которые есть "на руках" у основателя предприятия.

Основатель облачной платформы для проведения онлайн видео-конференций и видео вебинаров в формате высокой четкости Zoom Эрик Юань передал около 18 миллионов своих акций на сумму более 6 миллиардов долларов, передает ВВС. Это – приблизительно 40% его доли в компании. Всего же в его собственности около 15% общего количества акций, а переданные акции составляют около 6% общих акций компании в обращении.

Отмечается, что транзакция была осуществлена в формате двух подарков с трастов, которыми Юань руководит совместно с женой Шери. Имена бенефециаров, получивших акции, не разглашаются.

Во время пандемии видеоплатформа Zoom стала невероятно популярной. К ней подключились огромное количество учеников и студентов по всему миру, и эта цифра продолжает расти. Акции Zoom почти утроились за последние 12 месяцев, а рыночная стоимость компании составляет около 100 миллиардов долларов.

Юань основал Zoom в 2011 году и разместил его на фондовом рынке США в 2019 году, что сделало его миллиардером. По данным Forbes, в настоящее время его состояние составляет 13,7 млрд долларов.

По словам представителя компании, передача акций была связана с практикой планирования недвижимости Эрика Юаня и в соответствии с условиями траста.

Однако не все поняли такой шаг миллиардера.

"Решение основателя Zoom Эрика Юаня передать более трети своей доли вызовет некоторое недоумение. Хотя представитель Zoom отметил, что передача согласуется с типичной практикой планирования недвижимости Yuans, инвесторы будут нервничать, пока мы не узнаем, кто является получателем акций", – заявил в комментарии журналистам Эдвард Мойя из торговой фирмы Oanda. По его словам, решение 51-летнего бизнесмена, у которого трое детей, можно расценивать как поспешное.

Эрик Юань – гражданин США китайского происхождения. В 2020 году Time назвал его бизнесменом года и включил его в ежегодный список 100 самых влиятельных людей.

Напомним, Apple опубликовала список приложений, удостоенных ежегодной премии App Store Best. Сервис видеосвязи Zoom стал лучшим приложением для iPad, поскольку оно позволил студентам со всего мира продолжать учиться на дому во время пандемии. Сервис также был самым загружаемым бесплатным приложением в App Store в 2020 году.