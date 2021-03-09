Засновник Zoom "подарував" 18 млн. своїх акцій невідомо кому

Загальна сума переданих акцій досягає $ 6 млрд — це близько 40% від усієї кількості облігацій, які є "на руках" у засновника підприємства.

Засновник хмарної платформи для проведення онлайн відео-конференцій та відео-вебінарів у форматі високої чіткості Zoom Ерік Юань передав близько 18 мільйонів своїх акцій на суму понад 6 мільярдів доларів, передає ВВС. Це — приблизно 40% його частки в компанії. Усього ж в його власності близько 15% загальної кількості акцій, а передані акції становлять близько 6% загальних акцій компанії в обороті.

Зазначається, що транзакція була здійснена у форматі двох подарунків з трастів, якими Юань керує спільно з дружиною Шері. Імена бенефіціарів, які отримали акції, не розголошуються.

Під час пандемії Тб Zoom став неймовірно популярним. До нього підключилася величезна кількість учнів і студентів по всьому світу, і ця цифра продовжує зростати. Акції Zoom майже потроїлися за останні 12 місяців, а ринкова вартість компанії становить близько 100 мільярдів доларів.

Юань заснував Zoom у 2011 році і розмістив його на фондовому ринку США у 2019 році, що зробило його мільярдером. За даними Forbes, наразі його стан становить 13,7 млрд доларів.

За словами представника компанії, передача акцій була пов'язана з практикою планування нерухомості Еріка Юаня і відповідно до умов трасту.

Однак не всі зрозуміли такий крок мільярдера.

"Рішення засновника Zoom Еріка Юаня передати більше третини своєї частки викличе деяке здивування. Хоча представник Zoom зазначив, що передача узгоджується з типовою практикою планування нерухомості Yuans, інвестори будуть нервувати, поки ми не дізнаємося, хто є одержувачем акцій", — заявив у коментарі журналістам Едвард Мойя з торгової фірми Oanda. За його словами, рішення 51-річного бізнесмена, який має трьох дітей, можна розцінювати як поспішне.

Ерік Юань — громадянин США китайського походження. У 2020 році Time назвав його бізнесменом року і включив його в щорічний список 100 найвпливовіших людей.

Нагадаємо, що Apple опублікувала список додатків, удостоєних щорічної премії App Store Best. Сервіс відеозв'язку Zoom став кращим додатком для iPad, оскільки він дозволив студентам з усього світу продовжувати вчитися на дому під час пандемії. Сервіс також був найбільш безплатним додатком в App Store у 2020 році.