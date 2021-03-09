"Не понравился вопрос": премьер Таиланда обрызгал журналистов антисептиком (видео)

Один из тайских журналистов поинтересовался, возможны ли перестановки в правительстве.

Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча на пресс-конференции распылил антисептик на представителей СМИ. Видео инцидента опубликовал YouTube-канал The Sun.

"Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча распылил на журналистов дезинфицирующее средство для рук, чтобы избежать ответов на вопросы о последних перестановках в кабинете министров", – говорится в подписи к видео.

Отмечается, что в прошлом месяце три министра были лишены постов в кабинете министров. Один из местных журналистов задал вопрос о возможных кадровых перестановках в кабинете министров, попросив назвать конкретные фамилии новых чиновников. Прают Чан-Оча был недоволен вопросом и распылил антисептик на сидящих в зале журналистов, посоветовав им заниматься своим делом.

В конце концов он покинул брифинг, продолжая распылять спрей вокруг себя.

Отметим, массовые протесты в Таиланде происходят на протяжении более полутора лет. Демонстранты требуют отставки правительства, смены конституции и реформы таиландской монархии.

Ранее сообщалось, что тайская полиция арестовала 89 иностранцев по подозрению в нарушении правил карантина. Все они были задержаны во время пляжной вечеринки на популярном курорте на острове Панган.