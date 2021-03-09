"Не сподобалося питання": прем'єр Таїланду оббризкав журналістів антисептиком (відео)

Один з тайських журналістів поставив прем'єру запитання про можливі перестановки в кабінеті міністрів.

Прем'єр-міністр Таїланду Прают Чан-Оча на прес-конференції розпорошив антисептик на представників ЗМІ. Відео інциденту опублікував YouTube-канал The Sun.

"Прем'єр-міністр Таїланду Прают Чан-Оча розпорошив на журналістів дезінфікуючий засіб для рук, щоб уникнути відповідей на питання про останні перестановки в кабінеті міністрів", — йдеться в підписі до відео.

Зазначається, що в минулому місяці три міністри були позбавлені посад у кабінеті міністрів. Один з місцевих журналістів поставив запитання про можливі кадрові перестановки в кабінеті міністрів, попросивши назвати конкретні прізвища нових чиновників. Прают Чан-Оча був незадоволений питанням і розпорошив антисептик на присутніх у залі журналістів, порадивши їм займатися своєю справою.

Зрештою він покинув брифінг, продовжуючи розпорошувати спрей навколо себе.

Зазначимо, що масові протести в Таїланді відбуваються протягом більш ніж півтора року. Демонстранти вимагають відставки уряду, зміни конституції і реформи таїландської монархії.

Раніше повідомлялося, що тайська поліція заарештувала 89 іноземців за підозрою в порушенні правил карантину. Усі вони були затримані під час пляжної вечірки на популярному курорті на острові Панган.