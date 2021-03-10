НАТО вложил в оборону на $119 миллиардов больше из-за агрессии РФ: "Увеличили инвестиции"

Североатлантический Альянс готовится к боевым действиям Прибалтике и Польше.

НАТО вложил в оборону на 119 миллиардов долларов больше из-за агрессивных действий России на территории Украины. Об этом генеральный секретарь Йенс Столтенберг рассказал во время видеосвязи с бывшим замглавы организации Роуз Геттемюллер, передает "Укринформ".

Он признал, что ситуация кардинально изменилась после 2014 года, поэтому НАТО провело самое большое усиление обороны со времен "холодной войны". В частности, разместили в Польше и прибалтийских странах боевые группы, каких еще никогда не было на восточном фланге.

"Мы увеличили в три раза количество сил реагирования НАТО, сил высокой готовности, и увеличили инвестиции в оборону — 119 дополнительных миллиардов (долларов) от союзников в Европе и Канаде с 2014 года", — отметил Йенс Столтенберг.

Генсек напомнил, что ранее НАТО стремилось развивать сотрудничество с Россией, создало специальный совет, а президенты Владимир Путин и Дмитрий Медведев участвовали в саммитах. Накануне оккупации Крыма члены Альянса планировали провести вместе с россиянами операцию по устранению химоружия в Сирии, но теперь пришлось изменить отношение к ним. Несмотря на агрессию, представители Альянса пытаются наладить конструктивный диалог с Кремлем.

"Мы видим, что Россия ответственна за агрессивные действия против Украины, увеличивает военное присутствие в Северной Африке и на Ближнем Востоке. Но мы продолжаем проводить то, что называем «подходом двух путей» по отношению к России", — подчеркнул Столтенберг.

По словам руководителя, НАТО увеличил присутствие в Черном море, начал чаще проводить учения с союзниками на в восточной части, создали современную базу в Румынии. Кроме того, Альянс расширяет сотрудничество с Украиной и Грузией.

До этого Йенс Столтенберг заявил, что НАТО нужно изменить стратегию отношений с РФ из-за агрессии против Украины. По его прогнозу, новую концепцию разработают к саммиту в 2021 году.

Ранее НАТО ответило на запрос Украины о помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией, выделив дезинфицирующие средства из запасов в Латвии. Всего Альянс направил украинским пограничникам более девяти тысяч литров дезинфекторов.