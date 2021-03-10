НАТО вклав в оборону на $ 119 мільярдів більше через агресію РФ: "Збільшили інвестиції"

Північноатлантичний Альянс готується до бойових дій на Прибалтиці і в Польщі.

НАТО вклав в оборону на 119 мільярдів доларів більше через агресивні дії Росії на території України. Про це генеральний секретар Єнс Столтенберг розповів під час відеозв'язку з колишнім заступником голови організації Роуз Геттемюллер, передає "Укрінформ".

Він визнав, що ситуація кардинально змінилася після 2014 року, тому НАТО провело найбільше посилення оборони з часів "холодної війни". Зокрема, розмістили в Польщі і прибалтійських країнах бойові групи, яких ще ніколи не було на східному фланзі.

"Ми збільшили в три рази кількість сили реагування НАТО, сили високої готовності, і збільшили інвестиції в оборону — 119 додаткових мільярдів (доларів) від союзників в Європі і Канаді з 2014 року", — зазначив Єнс Столтенберг.

Генсек нагадав, що раніше НАТО прагнуло розвивати співпрацю з Росією, створило спеціальну раду, а президенти Володимир Путін і Дмитро Медведєв взяли участь у самітах. Напередодні окупації Криму члени Альянсу планували провести разом з росіянами операцію з усунення хімзброї в Сирії, але тепер довелося змінити ставлення до них. Незважаючи на агресію, представники Альянсу намагаються налагодити конструктивний діалог з Кремлем.

"Ми бачимо, що Росія відповідальна за агресивні дії проти України, збільшує військову присутність у Північній Африці і на Близькому Сході. Але ми продовжуємо проводити те, що називаємо «підходом двох шляхів» щодо Росії", — підкреслив Столтенберг.

За словами керівника, НАТО збільшив свою присутність у Чорному морі, почав частіше проводити навчання із союзниками в східній частині, котрі створили сучасну базу в Румунії. Крім того, Альянс розширює співпрацю з Україною і Грузією.

До цього Єнс Столтенберг заявив, що НАТО потрібно змінити стратегію відносин з РФ через агресію проти України. За його прогнозом, нову концепцію розроблять до саміту у 2021 році.

Раніше НАТО відповів на запит України про допомогу в боротьбі з коронавірусною інфекцією, виділивши дезінфікуючі засоби із запасів у Латвії. Усього Альянс надіслав українським прикордонникам понад дев'ять тисяч літрів дезінфекторів.