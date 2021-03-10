Звезда Болливуда ушла из кинобизнеса, чтобы стать волонтером в госпитале для COVID-пациентов (фото)

Шикха Малхотр во время работы с больными сама заболела коронавирусом и перенесла инсульт.

Звезда Болливуда Шикха Малхотра ушла из кинобизнеса и начала работать медсестрой в госпитале, где лечат больных COVID-19. Об этом сообщает Al Jazeera.

Отмечается, что 26-летняя актриса снималась в фильмах "Фанат", "Против хищника", "Невидимый мир", "Свадебный забег" и других. Однако еще до начала своей кинокарьеры девушка успела получить диплом медсестры, поэтому когда в ее родном городе Мумбаи люди массово стали болеть коронавирусом, Малхотра устроилась волонтером в городскую больницу.

"Я в первую очередь медсестра, а уже потом актриса. Увидев жизни и смерти, столько выражений эмоций, счастья, печали, которые изменили меня, я стала более зрелой", – сказала Малхотра.

[ + – ] Шикха Малхотр (слева)

По ее словам, примером для смены рода деятельности для нее стала родная мать, которая, будучи медсестрой, тоже лечила больных.

Во время работы Малхотра и сама заразилась коронавирусом, она провела месяц в больнице. Вскоре после выздоровления у нее случился инсульт, она была частично парализована.

"Я думаю, это было большой неудачей для меня, потому что, когда я дважды тяжело переболела, я подумала, что все кончено", – сказала она.

Сейчас Мадхотра полностью выздоровела и намерена вернуться к своей актерской карьере. При этом она отметила, что продолжит помогать больным, если возникнет такая потребность.

Отметим, ранее мэр Праги Зденек Гржиб пошел работать волонтером в одну из городских больниц, где лежат люди с COVID-19. До того как пойти в политику, Гржиб закончил медицинский факультет Карлова университета со специализацией на радиологии и лучевой болезни.