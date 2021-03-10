Зірка Боллівуду пішла з кінобізнесу, щоб стати волонтером в госпіталі для COVID-пацієнтів (фото)

Шікха Малхотра під час роботи з хворими сама захворіла коронавірусом і перенесла інсульт.

Зірка Боллівуду Шікха Малхотра пішла з кінобізнесу і почала працювати медсестрою в госпіталі, де лікують хворих COVID-19. Про це повідомляє Al Jazeera.

Зазначається, що 26-річна актриса знімалася у фільмах "Фанат", "Проти хижака", "Невидимий світ", "Весільний забіг" та інших. Однак ще до початку своєї кінокар'єри дівчина встигла отримати диплом медсестри, тому коли в її рідному місті Мумбаї люди масово почали хворіти коронавірусом, Малхотра влаштувалася волонтером у міську лікарню.

"Я в першу чергу медсестра, а вже потім актриса. Побачивши життя і смерть, стільки виражень емоцій, щастя, печалі, які змінили мене, я стала більш зрілою", — сказала Малхотра.

[ + – ] Шікха Малхотра (зліва)

За її словами, прикладом для зміни діяльності для неї стала рідна матір, яка, будучи медсестрою, теж лікувала хворих.

Під час роботи Малхотра і сама заразилася коронавірусом, вона провела місяць в лікарні. Незабаром після одужання у неї стався інсульт, вона була частково паралізована.

"Я думаю, це було великою невдачею для мене, тому що, коли я двічі важко перехворіла, я подумала, що все скінчено", — сказала вона.

Зараз Малхотра повністю одужала і має намір повернутися до своєї акторської кар'єри. При цьому вона зазначила, що продовжить допомагати хворим, якщо виникне така потреба.

Зазначимо, раніше мер Праги Зденек Гржиб пішов працювати волонтером в одну з міських лікарень, де лежать люди з COVID-19. До того як піти в політику, Гржиб закінчив медичний факультет Карлового університету зі спеціалізацією на радіології та променевій хворобі.