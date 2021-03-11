Матриархат бронзового века: получены новые доказательства при раскопках в Мурсии

Одна из самых любопытных находок на Пиренейском полуострове: мужчина и женщина, похороненные в большом керамическом сосуде в середине 17 века до нашей эры.

Найденное место захоронения, описанное археологами как одна из самых роскошных могил бронзового века, обнаруженных на сегодняшний день в Европе, вызвало предположения о том, что женщины, возможно, были среди правителей общества, процветавшего на Пиренеях до 1550 года до н. э.

Об этом сообщает интернет-издание Guardian.

Регион Мурсия (Испания) имеет обширное культурное наследие. Некоторые его достопримечательности включают 72 ансамбля наскальных изображений пещер, которые являются частью наскального искусства Средиземноморья, объекта Всемирного наследия.

С 2013 года археологическая экспедиция из Барселоны изучает захоронение в Ла Альмолойе, которое было чем-то вроде политико-административного центра аргарцев, одного из самых важных поселений культуры Эль-Аргар, существовавшего на протяжении 600 лет — с 2200 по 1550 год до н. э.

Для культуры Эль-Аргара характерно использование бронзы и строительство сложных городских центров. Место раскопок является частью огромной территории, которая на пике своего развития простиралась на 35 000 кв.км.

Исследование, опубликованное в четверг в журнале Antiquity, задокументировало одну из самых заманчивых находок на этом месте: погребение принадлежало женщине, умершей в 1635 году до нашей эры, причем под ее скорченным скелетом лежал другой — мужчины, с которым женщину не связывали генетические узы.

Фото: The Guardian

Вместе с ними было похоронено 29 ценных предметов, почти все из которых принадлежали женщине возрастом от 25 до 30 лет. «Как будто все, к чему она прикасалась, было покрыто серебром», — прокомментировала находку Кристина Рихуэте из Автономного университета Барселоны.

Похоже женщины играли в обществе достаточно важную роль, так-как данная находка, перекликается с другими находками в Эль-Аргаре. Аналогичные украшения были найдены в четырех других женских захоронениях, которые позже использовались для захоронений элитных воинов, что позволяет предположить, что эти места рассматривались как места высокого статуса.

Фото: The Guardian

Археологи считают, что найденные могилы являются уникальными, поскольку расположены на месте вероятно первого дворца бронзового века. По словам Роберто Риша из Автономного университета Барселоны, поскольку здание использовалось в политических целях, именно женщины были во главе правящей ветви.

Общество, процветавшее с 2200 г. до н.э., было высокоорганизованным, с богатой элитой, которая, вероятно, поддерживалась какой-то налоговой системой.

«В Западной Европе не было ничего подобного», — отмечают археологи, указывая на остальную часть Испании, А к 16 веку до нашей эры все поселения Эль-Аргара были заброшены, возможно из-за внутренних восстаний.

Напомним, что не так давно, в Ватикане археологи нашли сотни гробниц времен Нерона и Цезаря. Раскопки позволили получить неожиданные знания о римской жизни.