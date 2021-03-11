Матриархат бронзового века: получены новые доказательства при раскопках в Мурсии
Одна из самых любопытных находок на Пиренейском полуострове: мужчина и женщина, похороненные в большом керамическом сосуде в середине 17 века до нашей эры.
Найденное место захоронения, описанное археологами как одна из самых роскошных могил бронзового века, обнаруженных на сегодняшний день в Европе, вызвало предположения о том, что женщины, возможно, были среди правителей общества, процветавшего на Пиренеях до 1550 года до н. э.
Об этом сообщает интернет-издание Guardian.
Регион Мурсия (Испания) имеет обширное культурное наследие. Некоторые его достопримечательности включают 72 ансамбля наскальных изображений пещер, которые являются частью наскального искусства Средиземноморья, объекта Всемирного наследия.
С 2013 года археологическая экспедиция из Барселоны изучает захоронение в Ла Альмолойе, которое было чем-то вроде политико-административного центра аргарцев, одного из самых важных поселений культуры Эль-Аргар, существовавшего на протяжении 600 лет — с 2200 по 1550 год до н. э.
Для культуры Эль-Аргара характерно использование бронзы и строительство сложных городских центров. Место раскопок является частью огромной территории, которая на пике своего развития простиралась на 35 000 кв.км.
Исследование, опубликованное в четверг в журнале Antiquity, задокументировало одну из самых заманчивых находок на этом месте: погребение принадлежало женщине, умершей в 1635 году до нашей эры, причем под ее скорченным скелетом лежал другой — мужчины, с которым женщину не связывали генетические узы.
Вместе с ними было похоронено 29 ценных предметов, почти все из которых принадлежали женщине возрастом от 25 до 30 лет. «Как будто все, к чему она прикасалась, было покрыто серебром», — прокомментировала находку Кристина Рихуэте из Автономного университета Барселоны.
Похоже женщины играли в обществе достаточно важную роль, так-как данная находка, перекликается с другими находками в Эль-Аргаре. Аналогичные украшения были найдены в четырех других женских захоронениях, которые позже использовались для захоронений элитных воинов, что позволяет предположить, что эти места рассматривались как места высокого статуса.
Археологи считают, что найденные могилы являются уникальными, поскольку расположены на месте вероятно первого дворца бронзового века. По словам Роберто Риша из Автономного университета Барселоны, поскольку здание использовалось в политических целях, именно женщины были во главе правящей ветви.
Общество, процветавшее с 2200 г. до н.э., было высокоорганизованным, с богатой элитой, которая, вероятно, поддерживалась какой-то налоговой системой.
«В Западной Европе не было ничего подобного», — отмечают археологи, указывая на остальную часть Испании, А к 16 веку до нашей эры все поселения Эль-Аргара были заброшены, возможно из-за внутренних восстаний.
Напомним, что не так давно, в Ватикане археологи нашли сотни гробниц времен Нерона и Цезаря. Раскопки позволили получить неожиданные знания о римской жизни.