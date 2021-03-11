Матріархат бронзового століття: отримані нові докази під час розкопок в Мурсії

Одна з найцікавіших знахідок на Піренейському півострові: чоловік і жінка, поховані у великому керамічному посуді в середині 17 століття до нашої ери.

Знайдене місце поховання, описане археологами як одна з найрозкішніших могил бронзового століття, виявлених на сьогодні в Європі, викликало припущення про те, що жінки, можливо, були серед правителів суспільства, що процвітало на Піренеях до 1550 року до н.е.

Про це повідомляє інтернет-видання Guardian.

Регіон Мурсія (Іспанія) має велику культурну спадщину. Деякі його визначні пам'ятки включають 72 ансамблі наскельних зображень печер, які є частиною наскельного мистецтва Середземномор'я, об'єкта Всесвітньої спадщини.

З 2013 року археологічна експедиція з Барселони вивчає поховання в Ла Альмолоя, яке було чимось на зразок політико-адміністративного центру аргарців, одного з найважливіших поселень культури Ель-Аргар, яке існувало протягом 600 років — з 2200 до 1550 року до н.е.

Для культури Ель-Аргар характерне використання бронзи і будівництво складних міських центрів. Місце розкопок є частиною величезної території, яка на піку свого розвитку простягалася на 35 000 кв.км.

Дослідження, опубліковане в четвер у журналі Antiquity, задокументувало одну з найбільш привабливих знахідок на цьому місці: поховання належало жінці, яка померла у 1635 році до нашої ери, до того ж під її скорченим скелетом лежав інший — чоловічий, з яким жінку не пов'язували генетичні зв'язки.

Фото: The Guardian

Разом з ними було поховано 29 цінних предметів, майже всі з яких належали жінці віком від 25 до 30 років. «Наче все, до чого вона торкалася, було покрито сріблом», — прокоментувала знахідку Христина Ріхуете з Автономного університету Барселони.

Схоже жінки грали в суспільстві досить важливу роль, оскільки ця знахідка, перегукується з іншими знахідками в Ель-Аргар. Аналогічні прикраси знайшли у чотирьох інших жіночих похованнях, які пізніше використовувалися для поховань елітних воїнів, що дозволяє припустити, що ці місця розглядалися як місця високого статусу.

Фото: The Guardian

Археологи вважають, що знайдені могили є унікальними, оскільки розташовані на місці ймовірно першого палацу бронзового століття. За словами Роберто Ріша з Автономного університету Барселони, оскільки будівля використовувалася в політичних цілях, саме жінки були на чолі правлячої гілки.

Суспільство, що процвітало з 2200 до н.е, було високоорганізованим, з багатою елітою, яка, ймовірно, підтримувалася певною податковою системою.

«У Західній Європі не було нічого подібного», — зазначають археологи, вказуючи на іншу частину Іспанії, А до 16 століття до нашої ери всі поселення Ель-Аргар були занедбані, можливо через внутрішні повстання.

Нагадаємо, що не так давно, у Ватикані археологи знайшли сотні гробниць часів Нерона і Цезаря. Розкопки дозволили отримати несподівані знання про римське життя.