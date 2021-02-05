У Ватикані археологи знайшли сотні гробниць часів Нерона і Цезаря (фото)

Розкопки дозволили отримати несподівані знання про римське життя.

У Ватикані археологи виявили в римському некрополі сотні добре збережених поховань, датованих періодом правління давньоримських імператорів Нерона і Гая Юлія Цезаря. Про це повідомляє Jerusalem Post.

Пошуковики знайшли близько 250 поховальних вівтарів, а також надгробки на могилах римської еліти і звільнених рабів.

Розкопки дозволили отримати несподівані знання про римське життя того часу, наприклад про особливості переходу людей з нижчих класів до вищих соціальні верстви, а також про зміни в практиці поховання і трансформації вірувань.

Римський некрополь знаходиться на пагорбі Ватикану уздовж стародавньої Тріумфальної дороги. Археологи досліджували тільки малу частину території: близько 1000 квадратних метрів.

Гробниці з людськими рештками датуються I-IV століттями н.е. і включають у себе безліч надгробків, похоронних портретів і скульптурних саркофагів з іменами похованих.

Зазначимо, в Британії сім'я знайшла скарб із золотих монет епохи Тюдорів, копаючись в саду. На золотих монетах зображені ініціали Генріха VIII, а також трьох з шести його дружин.

У Мексиці в храмі ацтеків виявили стародавню скульптуру беркута, яка ймовірно пов'язана з жертвопринесеннями.

Раніше в Ізраїлі археологи знайшли скарб із фальшивими грошима, закопаний за кілька сотень років до винаходу монет.

А в польському місті Слушкуве в полі знайдений скарб із 6,5 тисячі срібних монет, срібних злитків, фрагментів свинцю і кілець.