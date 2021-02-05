В Ватикане археологи нашли сотни гробниц времен Нерона и Цезаря (фото)

Раскопки позволили получить неожиданные знания о римской жизни.

В Ватикане археологи обнаружили в римском некрополе сотни хорошо сохранившихся захоронений, датируемых периодом правления древнеримских императоров Нерона и Гая Юлия Цезаря. Об этом сообщает Jerusalem Post.

Поисковики нашли около 250 погребальных алтарей, в том числе надгробия на могилах римской элиты и освобожденных рабов.

Раскопки позволили получить неожиданные знания о римской жизни того времени, например об особенностях перехода людей из низших классов в высшие социальные слои, а также об изменениях в практике захоронения и трансформации верований.

Римский некрополь находится на холме Ватикана вдоль древней Триумфальной дороги. Археологи исследовали только малую часть территории: около 1000 квадратных метров.

Гробницы с человеческими останками датируются I-IV веками н.э. и включают в себя множество надгробий, погребальных портретов и скульптурных саркофагов с именами погребенных.

Отметим, в Британии семья нашла клад из золотых монет эпохи Тюдоров, копаясь в саду. На золотых монетах изображены инициалы Генриха VIII, а также трех из шести его жен.

В Мексике в храме ацтеков была обнаружена древняя скульптура беркута, которая вероятно связана с жертвоприношениями.

Ранее в Израиле археологи обнаружили клад с фальшивыми деньгами, закопанный за несколько сотен лет до изобретения монет.

А в польском городе Слушкуве в поле найден клад из 6,5 тысячи серебряных монет, серебряных слитков, фрагментов свинца и колец.