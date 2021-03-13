Поиски длиною в жизнь. Истории счастливого воссоединения семей

Разлученные в детстве сестры сделали одинаковые татуировки, удочеренная американцами девочка из Кореи нашла родную мать благодаря программе распознавания ДНК… Фокус собрал удивительные истории о том, как люди находят друг друга десятки лет спустя.

Доминиканская кровь

Американки Кассандра Мэдисон и Джулия Тинетти познакомились в 2013 году, когда работали в баре Russian Lady в городе Нью-Хейвен, штат Коннектикут. С первой встречи подруги заметили внешнее сходство между собой и одинаковые татуировки, которые они сделали до знакомства. Девушки подозревали о родстве и сравнивали документы удочерения, но ничего общего не обнаружили. Все раскрылось, когда Мэдисон нашла своего биологического отца. Он рассказал, что 30 лет назад из-за нищеты отдал на удочерение двух девочек, в том числе Кассандру Мэдисон. Джулия Тинетти сделала генетический тест, который подтвердил, что они с Мэдисон — сестры.

[ + – ] Разлученные в детстве сестры устроились на работу в один и тот же бар, ничего не зная друг о друге

• У девушек есть еще пять биологических братьев и сестер

• На татуировках сестер изображен флаг Доминиканской Республики, страны их рождения

75 лет разлуки

Двоюродные братья Моррис Сана и Саймон Майровиц были близкими друзьями до вторжения нацистов в Румынию в 1940 году, из-за чего их семьи вынужденно бежали из страны. Кузены потеряли связь на долгие годы. В 2019 году племянница и дочь 88-летнего Морриса Саны, который живет в Израиле, нашли родственников Саймона Майровица в Facebook. В том же году в Тель-Авиве состоялась долгожданная встреча кузенов — спустя 75 лет разлуки.

[ + – ] Двоюродные братья нашли друг друга после 75 лет разлуки

• Семья 86-летнего Саймона Майровица живет в Великобритании

Важно

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• До встречи каждый из кузенов думал, что второй брат погиб в концентрационном лагере.

Пропавшая в Сеуле

В 1976 году трехлетняя Денис Маккарти — при рождении Санг-Э — вместе со своей сестрой-близнецом пропала без вести во время поездки на рынок в Сеул с бабушкой. Сестру нашли через три дня, а Маккарти отправили в детский дом, где ее удочерила семья из США. В 2016 году женщина стала участницей корейской программы ДНК, которая сопоставляет данные американских приемных детей с их семьями. Через год биологическая мама Маккарти тоже зарегистрировалась в этой программе. В 2020 году их ДНК совпали.

[ + – ] Мать и дочь нашли друг друга благодаря программе сопоставления ДНК

• Родная семья Маккарти никогда не прекращала поиски дочери и даже открыла бизнес на рынке, где та пропала без вести, в надежде, что однажды она найдется

• Из-за пандемии коронавируса долгожданная встреча состоялась по видеосвязи

Пандемия воссоединила

Прошлым летом 73-летняя американка Дорис Криппен попала в реабилитационный центр во Фримонте, штат Калифорния, после осложнений от COVID-19 и неожиданно встретилась там со своей родной сестрой Бев Боро. Женщины не виделись 50 лет.

У Дорис Криппен и Бев Боро один отец, но так получилось, что Криппен воспитывала мама с отчимом, а Боро еще в младенчестве попала в приемную семью. Последний раз сестры виделись, когда Криппен было 20 лет, а Боро — шесть месяцев.

[ + – ] Разлученные сестры не виделись 50 лет и нашлись "благодаря" пандемии

• Бев Боро 20 лет работала помощницей в центре, куда привезли Дорис Криппен

• У Боро трое детей и пять внуков, а у Криппен — трое детей и 16 внуков