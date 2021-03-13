Пошуки завдовжки в життя. Історії щасливого возз'єднання сімей
Розлучені в дитинстві сестри зробили однакові татуювання, усиновлена американцями дівчинка з Кореї знайшла рідну матір завдяки програмі розпізнавання ДНК... Фокус зібрав дивовижні історії про те, як люди знаходять одне одного десятки років по тому.
Домініканська кров
Американки Кассандра Медісон і Джулія Тінетті познайомилися у 2013 році, коли працювали в барі Russian Lady в місті Нью-Хейвен, штат Коннектикут. З першої зустрічі подруги помітили зовнішню схожість між собою і однакові татуювання, які вони зробили до знайомства. Дівчата підозрювали про спорідненість і порівнювали документи усиновлення, але нічого спільного не виявили. Усе розкрилося, коли Медісон знайшла свого біологічного батька. Він розповів, що 30 років тому через зубожіння віддав на всиновлення двох дівчаток, у тому числі Кассандру Медісон. Джулія Тінетті зробила генетичний тест, який підтвердив, що вони з Медісон — сестри.
• У дівчат є ще пʼять біологічних братів і сестер
• На татуюваннях сестер зображений прапор Домініканської Республіки, країни їхнього народження
75 років розлуки
Двоюрідні брати Морріс Сана і Саймон Майровіц були близькими друзями до вторгнення нацистів до Румунії в 1940 році, через що їхні сімʼї вимушено втекли з країни. Кузени втратили звʼязок на довгі роки. У 2019 племінниця і дочка 88-річного Морріса Сани, який живе в Ізраїлі, знайшли родичів Саймона Майровіца у Facebook. У тому ж році в Тель-Авіві відбулася довгоочікувана зустріч кузенів — через 75 років розлуки.
• Сімʼя 86-річного Саймона Майровіца мешкає у Великій БританіїВажливо
• До зустрічі кожен з кузенів думав, що другий брат загинув у концентраційному таборі.
Пропала в Сеулі
У 1976 році трирічна Деніс Маккарті — при народженні Санг-Е — разом зі своєю сестрою-близнюком пропала без вісті під час поїздки на ринок у Сеул з бабусею. Сестру знайшли через три дні, а Маккарті відправили в дитячий будинок, де її всиновила сімʼя із США. У 2016 році жінка стала учасницею корейської програми ДНК, яка зіставляє дані американських усиновлених дітей з їхніми сімʼями. Через рік біологічна мама Маккарті теж зареєструвалася в цій програмі. У 2020 році їхні ДНК співпали.
• Рідна сімʼя Маккарті ніколи не припиняла пошуки дочки і навіть відкрила бізнес на ринку, де та пропала безвісти, у надії, що одного разу вона знайдеться
• Через пандемію коронавірусу довгоочікувана зустріч відбулася по відеозвʼязку
Пандемія воззʼєднала
Минулого літа 73-річна американка Доріс Кріппен потрапила в реабілітаційний центр у Фрімонті, штат Каліфорнія, після ускладнень від COVID-19 і несподівано зустрілася там зі своєю рідною сестрою Бев Боро. Жінки не бачилися 50 років.
У Доріс Кріппен і Бев Боро один батько, але так вийшло, що Кріппен виховувала мама з вітчимом, а Боро ще в дитинстві потрапила в прийомну сімʼю. Останній раз сестри бачилися, коли Кріппен було 20 років, а Боро — шість місяців.
• Бев Боро 20 років працювала помічницею в центрі, куди привезли Доріс Кріппен
• У Боро троє дітей і пʼять онуків, а в Кріппен — троє дітей і 16 онуків