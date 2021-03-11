Американец, снявший квартиру через сервис Airbnb, обнаружил тайную комнату для слежки

Парень также сообщил, что владельцы дома были очень удивлены, когда узнали, что на постой к ним прибыл мужчина, а не женщина

Пользователь TikTok с ником @hesobadass поделился пугающим видео, которое снял в квартире, арендованной им через сервис Airbnb во время отпуска в Ричмонде, штат Вирджиния. Об этом пишет Daily Mail.

Молодой человек сообщил, что когда лег спать, то слышал подозрительные звуки, и "почувствовал, что за ним наблюдают". Утром он решил исследовать арендованную квартиру и обнаружил тайную комнату за вентиляционным отверстием.

Причем отверстие расположено близко к полу, и молодому человеку пришлось стать на колени, чтобы понять, что оно ведет в другое помещение.

Он предположил, что это отверстие использовалось для слежки за постояльцами. И отметил, что хозяева апартаментов были очень удивлены, когда увидели его. Они ожидали, что приедет девушка.

Видео было просмотрено уже более 3 миллионов раз. Однако парень не сообщил свое имя, как и не рассказал по какому адресу он проживал.

Впрочем, представители сервиса Airbnb, через который парень и снял апартаменты, уже сообщили, что связались со СМИ, которые разместили новость о пугающем открытии и хотят расследовать этот инцидент.

"Хотя наша служба поддержки не смогла подтвердить, что этот инцидент произошел во время бронирования через Airbnb, мы очень серьезно относимся к сообщениям о нарушениях конфиденциальности. Мы призываем человека, разместившего видео, как можно скорее связаться с нами, чтобы мы могли предложить нашу поддержку и продолжить расследование", — сказано в заявлении.

В комментариях под видео пользователи отметили, что подобное случается: люди снимают квартиры, или дома через данный сервис, а потом оказывается, что хозяева за ними следят.

В 2019 году гость Airbnb сообщил прессе, что нашел скрытую камеру в роутере в доме, который снял во время путешествия в Китай. А за год до этого пара из Британии нашла камеру в часах, направленную на их кровать в Торонто, Канада.

Напомним, в начале марта жительница Нью-Йорка рассказала о целой тайной квартире, вход в которую прятался за зеркалом в ее ванной комнате. В квартире никого не было, и в ней велся ремонт.