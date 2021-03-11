Американець, який орендував квартиру через сервіс Airbnb, знайшов таємну кімнату для стеження

Хлопець також повідомив, що власники будинку були дуже здивовані, коли дізналися, що на постій до них прибув чоловік, а не жінка.

Користувач TikTok із ніком @hesobadass поділився відео, що лякає, яке зняв у квартирі, орендованій ним через сервіс Airbnb під час відпустки в Річмонді, штат Вірджинія. Про це пише Daily Mail.

Молодик повідомив, що коли ліг спати, то чув підозрілі звуки, і "відчув, що за ним спостерігають". Вранці він вирішив дослідити орендовану квартиру й знайшов таємну кімнату за вентиляційним отвором.

Причому отвір розташований близько до підлоги, і молодику довелося стати на коліна, щоб зрозуміти, що він веде в інше приміщення.

Він припустив, що цей отвір використовувався для стеження за постояльцями. І зазначив, що господарі апартаментів були дуже здивовані, коли побачили його. Вони очікували, що приїде дівчина.

Відео було переглянуте вже понад 3 мільйони разів. Однак хлопець не повідомив своє ім'я, як і не розповів за якою адресою він проживав.

Втім, представники сервісу Airbnb, через який хлопець і винайняв апартаменти, вже повідомили, що зв'язалися зі ЗМІ, які розмістили новину про відкриття, що лякає, і хочуть розслідувати цей інцидент.

"Хоча наша служба підтримки не змогла підтвердити, що цей інцидент стався під час бронювання через Airbnb, ми дуже серйозно ставимося до повідомлень про порушення конфіденційності. Ми закликаємо людину, яка розмістила відео, як можна швидше зв'язатися з нами, щоб ми могли запропонувати нашу підтримку і продовжити розслідування", — сказано в заяві.

У коментарях під відео користувачі зазначили, що подібне трапляється: люди знімають квартири, або будинки через цей сервіс, а потім зʼясовується, що господарі за ними стежать.

У 2019 гість Airbnb повідомив пресі, що знайшов приховану камеру в роутері в будинку, який зняв під час подорожі в Китай. А за рік до цього пара з Британії знайшла камеру в годиннику, спрямовану на їхнє ліжко в Торонто, Канада.

Нагадаємо, на початку березня мешканка Нью-Йорку розповіла про цілу таємну квартиру, вхід до якої ховався за дзеркалом в її ванній кімнаті. У квартирі нікого не було, і в ній вівся ремонт.