Байден назвал 4 июля 2021 "Днем независимости" от коронавируса

500 000 умерших американцев от Covid-19 — это больше, чем погибло в результате двух мировых войн и войны во Вьетнаме вместе взятых.

Президент США Джо Байден выразил надежду, что 4 июля Америка сможет «отметить независимость» от Covid-19, если все будут вакцинированы.

В своем первом обращении в прайм-тайм уже в качестве президента Байден заявил, что предоставит всему взрослому населению страны право на вакцинацию к 1 мая, определяя приоритетность людей по возрасту или состоянию здоровья. Он также выразил надежду, что США восстановит все поездки в Европу и снова откроется на Пасху.

Информацию разместили BBC.

В своем выступлении президент США отметил еще одну важную дату, когда люди смогут снова встретиться.

«Если мы сделаем это вместе, то к 4 июля есть хороший шанс приготовить барбекю и отпраздновать День независимости и отметить «независимость от этого вируса», — сказал Байден.

В планах по расширению вакцинации:

- увеличение количества мест, где американцы смогут быть вакцинированы, включая ветеринаров и стоматологов, которым разрешили делать прививки;

- создание мобильных подразделений для вакцинации тех, кто не получает медицинское обслуживание

Цель нынешнего президента Америки сделать 100 миллионов прививок к 100-му дню своего пребывания в должности, Он призывает «побороть вирус и вернуться к нормальной жизни».

Однако недавний опрос общественного мнения показал, что почти половина республиканцев скептически относятся к вакцине. Если их сомнения перерастут в бездействие, обещания Байдена — широкое открытие школ, возможность путешествовать и празднование Дня независимости — останутся невыполненными.

Речь Байдена была отчасти обещанием, отчасти предупреждением. Сделайте прививку, продолжайте дистанцироваться от общества, носите маски — или что-то еще.

«Америка возвращается», — сказал он, но добавил, что американцы должны внести свой вклад.

Американский президент всеми силами стремится вернуть страну к нормальной жизни. Недавно Джо Байден подписал пакет мер на поддержку экономики в период пандемии коронавируса в размере $1,9 трлн, названный им "американским планом спасения".