Байден назвав 4 липня 2021 "Днем незалежності" від коронавірусу

500 000 померлих американців від Covid-19 — це більше, ніж загинуло в результаті двох світових воєн і війни у В'єтнамі разом узятих.

Президент США Джо Байден висловив надію, що 4 липня Америка зможе «відзначити незалежність» від Covid-19, якщо всі будуть вакциновані.

У своєму першому зверненні в прайм-тайм уже в ролі президента Байден заявив, що надасть всьому дорослому населенню країни право на вакцинацію до 1 травня, визначаючи пріоритетність людей за віком або станом здоров'я. Він також висловив надію, що США відновить у3сі поїздки в Європу і знову відкриється на Великдень.

Інформацію розмістили BBC.

У своєму виступі президент США зазначив ще одну важливу дату, коли люди зможуть знову зустрітися.

«Якщо ми зробимо це разом, то до 4 липня є хороший шанс приготувати барбекю і відсвяткувати День незалежності і відзначити «незалежність від цього вірусу», — сказав Байден.

У планах щодо розширення вакцинації:

- збільшення кількості місць, де американці зможуть бути вакциновані, включаючи ветеринарів і стоматологів, яким дозволили робити щеплення;

- створення мобільних підрозділів для вакцинації тих, хто не отримує медичне обслуговування

Мета нинішнього президента Америки зробити 100 мільйонів щеплень до 100-го дня свого перебування на посаді, Він закликає «побороти вірус і повернутися до нормального життя».

Однак нещодавнє опитування громадської думки показало, що майже половина республіканців скептично ставляться до вакцини. Якщо їхні сумніви переростуть у бездіяльність, обіцянки Байдена — широке відкриття шкіл, можливість подорожувати і святкування Дня незалежності — залишаться невиконаними.

Мова Байдена була частково обіцянкою, почасти попередженням. Зробіть щеплення, продовжуйте дистанціюватися від суспільства, носіть маски — або щось ще.

«Америка повертається», — сказав він, але додав, що американці повинні зробити свій внесок.

Американський президент всіма силами прагне повернути країну до нормального життя. Нещодавно Джо Байден підписав пакет заходів на підтримку економіки в період пандемії коронавірусу в розмірі $ 1,9 трлн, названий ним "американським планом порятунку".