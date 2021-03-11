Байден ввел в действие "план спасения" экономики на $1,9 трлн
По словам президента, трудящиеся американцы теперь получат "шанс на победу". Деньги начнут поступать на банковские счета уже на этих выходных.
Американский президент Джо Байден подписал пакет мэр на поддержку экономики в период пандемии коронавируса в размере $1,9 трлн, названный им "американским планом спасения", передает CNBC.
Планом предусматриваются прямые выплаты гражданам в размере до $1400, которые получат примерно 90% домохозяйств, увеличение размера надбавки к страхованию по безработице в размере $300 в неделю до 6 сентября, расширение налоговых льгот на каждого ребенка до $3600 и выделение около $20 млрд. на вакцинацию против Covid-19.
$350 млрд. будут направлены в виде государственной и местной помощи для школ, малым предприятиям, сильно пострадавшим от пандемии. $25 млрд предусмотрены на аренду жилья и оплату коммунальных услуг для тех, кто рискует остаться без крыши над головой после потери работы из-за пандемии.
В пакете также заложено продление увеличения пособий по талонам на питание на 15% до сентября
По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, прямые депозиты начнут поступать на банковские счета американцев уже в эти выходные.
"Этот исторический закон направлен на восстановление хребта этой страны. Он даст людям в этой стране, трудящимся, представителям среднего класса, людям, которые построили эту страну, шанс на победу", – заявил Байден перед подписанием документа.
Демократы приняли законопроект в Конгрессе без голосования республиканцев в процессе согласования бюджета. Палата одобрила меру в среду. Республиканцы, в свою очередь, раскритиковали такой шаг Байдена, заявив, что вакцинация от Covid-19 набирает обороты и все больше штатов движутся к возобновлению своей экономики.
США по-прежнему остаются лидерами на планете по количеству заболевших коронавирусом и умерших от него. По состоянию на 11 марта в стране выявлено 29 191 168 случаев заражения, 530 013 человек скончались.
Напомним, в феврале Байден обвинил своего предшественника в срыве вакцинации в США, а в марте Трамп "отомстил" преемнику, раскритиковав действия его администрации.