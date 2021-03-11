Набув чинності "план порятунку" економіки Байдена на $1,9 трлн

За словами президента, робочі американці тепер отримають "шанс на перемогу". Гроші почнуть надходити на банківські рахунки вже на цих вихідних.

Американський президент Джо Байден підписав пакет мір на підтримку економіки в період пандемії коронавірусу розміром $1,9 трлн, названий ним "американським планом порятунку", передає CNBC.

Планом передбачаються прямі виплати громадянам розміром до $1 400, які отримають приблизно 90% домогосподарств, збільшення розміру надбавки до страхування з безробіття розміром $300 на тиждень до 6 вересня, розширення податкових пільг на кожну дитину до $3 600 і виділення майже $20 млрд. на вакцинацію проти Covid-19.

$350 млрд. будуть спрямовані у вигляді державної і місцевої допомоги для шкіл, малих підприємств, які сильно постраждали від пандемії. $25 млрд передбачені на оренду житла й оплату комунальних послуг для тих, хто ризикує залишитися без даху над головою після втрати роботи через пандемію.

У пакеті також закладене продовження збільшення допомоги за талонами на харчування на 15% до вересня.

За словами прес-секретарки Білого дому Джен Дженніфер Псакі, прямі депозити почнуть надходити на банківські рахунки американців вже цими вихідними.

"Цей історичний закон спрямований на відновлення хребта цієї країни. Він дасть людям у цій країні, робочим, представникам середнього класу, людям, які побудували цю країну, шанс на перемогу", — заявив Байден перед підписанням документа.

Демократи ухвалили законопроект у Конгресі без голосування республіканців у процесі узгодження бюджету. Палата схвалила міру цієї середи. Республіканці, зі свого боку, розкритикували такий крок Байдена, заявивши, що вакцинація від Covid-19 набирає обертів і все більше штатів рухаються до відновлення своєї економіки.

США як і раніше залишаються лідерами на планеті за кількістю хворих на коронавірус і померлих від нього. Станом на 11 березня в країні зафіксовано 29 191 168 випадків зараження, 530 013 осіб померли.

Нагадаємо, у лютому Байден звинуватив свого попередника у зриві вакцинації в США, а в березні Трамп "помстився" наступнику, розкритикувавши дії його адміністрації.