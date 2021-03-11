Конгресс США одобрил план спасения экономики страны, предложенный Байденом

В обеих палатах Конгресса за план проголосовали только демократы.

Палата представителей США одобрила пакет мер поддержки экономики в условиях пандемии в размере $1,9 трлн, предложенный президентом Джо Байденом. За предложение проголосовали 220 конгрессменов, а против — 211. Ни один республиканец не поддержал пакет мер. Такое же голосование было и в Сенате, где все республиканцы высказались "против", но голосов демократов хватило для одобрения проекта.

Республиканцы считают пакет стимулирующих мер слишком масштабным (они предлагали сократить его до $600 млрд) и опасаются, что его принятие может привести к перегреву экономики. Они называют план президента "списком пожеланий либералов"

Ожидается, что президент подпишет законопроект 12 марта.

Действие дополнительных пособий, предусмотренных предыдущими американскими пакетами помощи, заканчивается в конце марта.

Байден анонсировал свой "Американский план спасения" 14 января. Пакет помощи пойдет на наращивание национальной программы вакцинации ($160 млрд), безопасное открытие школ, поддержку малого бизнеса, еженедельную федеральную надбавку по безработице в $300 и пособия на ребенка в размере до $3,6 тыс. Также предусматриваются выплаты 1,4 тыс. нуждающимся в поддержке американцам. Согласно подсчетам CNN, ту или иную помощь получат примерно 90% американских семей.

Предлагается выделить:

$350 млн на помощь правительствам штатов и местным органам власти,

гарантии в $35 млрд на кредиты малому бизнесу, которые позволят выдать кредитов на $175 млрд.

Кроме того, план продлевает 15-процентное увеличение пособий по талонам на питание до сентября, помогает семьям с низкими доходами покрывать арендную плату, делает более щедрыми федеральные субсидии на медицинские страховые выплаты и предоставляет $8,5 млрд сельским больницам и поставщикам медицинских услуг .

В ходе дискуссий в Конгрессе из плана помощи исключили лиц, которые зарабатывают более $80 000 в год, и супружеские пары, зарабатывающие более $160 000, независимо от того, сколько у них детей. Пришлось отказаться и от одного из основных предложений Байдена – повышения минимальной зарплаты до $15 в час.

Напомним, в марте прошлого года в США приняли Акт CARES, направленный на борьбу с последствиями коронавируса. Сумма выделенных средств в его рамках составила $2,2 трлн.

США находятся на первом месте по числу заразившихся коронавирусом. На сегодняшний день в стране зарегистрировано 29,9 млн случаев COVID-19. Умерли за время пандемии 542,2 тыс. человек.