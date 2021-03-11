Конгрес США схвалив план порятунку економіки країни, запропонований Байденом

В обох палатах Конгресу за план проголосували тільки демократи.

Палата представників США схвалила пакет заходів підтримки економіки в умовах пандемії в розмірі $ 1,9 трлн, запропонований президентом Джо Байденом. За пропозицію проголосували 220 конгресменів, а проти — 211. Жоден республіканець не підтримав пакет заходів. Таке ж голосування було і в Сенаті, де всі республіканці висловилися "проти", але голосів демократів вистачило для схвалення проекту.

Республіканці вважають пакет стимулювальних заходів занадто масштабним (вони пропонували скоротити його до $ 600 млрд) і побоюються, що його ухвалення може призвести до перегріву економіки. Вони називають план президента "списком побажань лібералів"

Очікується, що президент підпише законопроект 12 березня.

Дія додаткової допомоги, передбаченої попередніми американськими пакетами, закінчується в кінці березня.

Байден анонсував свій "Американський план порятунку" 14 січня. Пакет допомоги піде на нарощування національної програми вакцинації ($ 160 млрд), безпечне відкриття шкіл, підтримку малого бізнесу, щотижневу федеральну надбавку по безробіттю в $ 300 і допомогу на дитину в розмірі до $ 3,6 тис. Також передбачаються виплати 1,4 тис. американцям, котрі потребують допомоги. Згідно з підрахунками CNN, ту чи іншу допомогу отримають приблизно 90% американських сімей.

Пропонується виділити:

$ 350 млн на допомогу урядам штатів і місцевим органам влади,

гарантії в $ 35 млрд на кредити малому бізнесу, які дозволять видати кредитів на $ 175 млрд.

Крім того, план продовжує 15-відсоткове збільшення допомоги з талонами на харчування до вересня, допомагає сім'ям з низькими доходами покривати орендну плату, робить більш щедрими федеральні субсидії на медичні страхові виплати та надає $ 8,5 млрд сільським лікарням і постачальникам медичних послуг.

У ході дискусій у Конгресі з плану допомоги виключили осіб, які заробляють понад $ 80. 000 на рік, і подружні пари, які заробляють понад $ 160. 000, незалежно від того, скільки в них дітей. Довелося відмовитися і від однієї з основних пропозицій Байдена — підвищення мінімальної зарплати до $ 15 за годину.

Нагадаємо, що в березні минулого року в США ухвалили Акт CARES, спрямований на боротьбу з наслідками коронавірусу. Сума виділених коштів у його рамках становить $ 2,2 трлн.

США посіли перше місце за кількістю тих, хто заразився коронавірусом. На сьогодні в країні зареєстровано 29,9 млн випадків COVID-19. Померли за час пандемії 542,2 тис. осіб.