Частина "Плану перемоги": Зеленський сам запропонував США угоду щодо металів, — Блінкен

Колишній держсекретар США Ентоні Блінкен відкрито визнав, що співпраця адміністрації президента США Джо Байдена з українськими лідерами не завжди була безхмарною. Проте складнощі, які виникали при роботі, ніколи не виносили на загал.

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Про це Блінкен розповів в інтерв’ю Ендрю Росс Соркіну на каналі CNBC.

"Чи були моменти, коли ми розчаровувалися в співпраці з нашими українськими партнерами, зокрема з президентом Зеленським? Так, такі моменти траплялися. Але чи виносили ми це на публіку? Ні. Тому що важливо зберігати єдність і чіткість у наших діях. І головне, що не можна забувати — є агресор, і це Росія, а є жертва — це Україна. Дуже шкода, що фокус уваги зараз змістився", — зазначив Блінкен, коментуючи конфлікт між президентом Зеленським, Дональдом Трампом.

Також ексдержсекретар повідомив, що саме Україна запропонувала США свої рідкоземельні метали – це була ініціатива Зеленського. Він зробив цю пропозицію американцям під час останніх шести місяців роботи адміністрації Байдена.

"Це була частина плану, який президент Зеленський презентував на завершення каденції нашої адміністрації. План перемоги, який включав співпрацю з Україною щодо критично важливих мінералів. Ми активно працювали над залученням інвестицій, зокрема в цей сектор", — пояснив Блінкен.

Водночас він досить критично поставився до правок в угоді, які запропонувала команда Трампа. Колишній чиновник назвав їх "рекетом", підкресливши, що вимоги не містять жодного реального захисту для України.

"Те, що ми побачили у запропонованій угоді, це справжній рекет. Вони хочуть все, але насправді не збираються нічого робити, щоб захистити Україну від Росії", — констатував ситуацію Ентоні Блінкен.

Нагадаємо, що співзасновниця благодійного фонду Dignitas Марія Берлінська поділилася своєю думкою щодо угоди між Україною та США в інтерв'ю Фокусу. Вона наголосила, що така угода повинна бути укладена тільки за умови рівноправного партнерства між країнами.

Також прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що угода з США щодо використання українських природних ресурсів повинна бути укладена на основі партнерства з рівними умовами для обох сторін.