Часть "Плана победы": Зеленский сам предложил США сделку по металлам, — Блинкен

Бывший госсекретарь США Энтони Блинкен открыто признал, что сотрудничество администрации президента США Джо Байдена с украинскими лидерами не всегда было безоблачным. Однако сложности, которые возникали при работе, никогда не выносили на всеобщее обозрение.

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Об этом Блинкен рассказал в интервью Эндрю Росс Соркину на канале CNBC.

"Были ли моменты, когда мы разочаровывались в сотрудничестве с нашими украинскими партнерами, в частности с президентом Зеленским? Да, такие моменты случались. Но выносили ли мы это на публику? Нет. Потому что важно сохранять единство и четкость в наших действиях. И главное, что нельзя забывать — есть агрессор, и это Россия, а есть жертва — это Украина. Очень жаль, что фокус внимания сейчас сместился", — отметил Блинкен, комментируя конфликт между президентом Зеленским, Дональдом Трампом.

Также экс-госсекретарь сообщил, что именно Украина предложила США свои редкоземельные металлы — это была инициатива Зеленского. Он сделал это предложение американцам во время последних шести месяцев работы администрации Байдена.

"Это была часть плана, который президент Зеленский представил в завершение каденции нашей администрации. План победы, который включал сотрудничество с Украиной по критически важным минералам. Мы активно работали над привлечением инвестиций, в частности в этот сектор", — пояснил Блинкен.

В то же время он довольно критично отнесся к правкам в соглашении, которые предложила команда Трампа. Бывший чиновник назвал их "рэкетом", подчеркнув, что требования не содержат никакой реальной защиты для Украины.

"То, что мы увидели в предложенном соглашении, это настоящий рэкет. Они хотят все, но на самом деле не собираются ничего делать, чтобы защитить Украину от России", — констатировал ситуацию Энтони Блинкен.

Напомним, что соучредитель благотворительного фонда Dignitas Мария Берлинская поделилась своим мнением относительно соглашения между Украиной и США в интервью Фокусу. Она подчеркнула, что такое соглашение должно быть заключено только при условии равноправного партнерства между странами.

Также премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что соглашение с США по использованию украинских природных ресурсов должно быть заключено на основе партнерства с равными условиями для обеих сторон.