Среди членов экипажа танкера Davide B, на который нападали пираты, нет украинцев, - МИД

В Министерстве опровергли ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что на борту корабля находились граждане Украины.

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Никольченко заявил, что среди 21 члена экипажа на борту граждан Украины не было. Об этом он написал в Твиттере.

"По информации судовладельца, граждан Украины не было на борту судна Davide B, на которое напали пираты в Гвинейском заливе", — сообщил Никольченко.

Напомним, 12 марта стало известно о нападении вооруженных пиратов в Гвинейском заливе на танкер. На борту Davide B находился 21 член экипажа. Пиратам удалось попасть на борт танкера и захватить 15 моряков. Ранее сообщалось, что экипаж судна состоял из граждан Румынии, Украины и Филиппин.

[ + – ] Место нападения на экипаж танкера. Фото: fleetmon.com

Судно выполняло коммерческий рейс из Латвии в Нигерию. В компании владельцев не раскрывают личностей попавших в плен, чтобы не рисковать их безопасностью. Об этом сообщает Fleetmon.

Сообщалось, что в момент атаки пиратов судно шло под флагом Мальты. Международное морское бюро отмечает, что в прошлом году в Гвинейском заливе было захвачено 130 членов экипажей. Это более 90% от всех случаев захвата людей.

В декабре 2020 года сообщалось, что в том же Гвинейском заливе у берегов Нигерии в плен пиратов попало 6 украинских моряков.