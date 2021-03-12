Серед членів екіпажу танкера Davide B, на який нападали пірати, немає українців, — МЗС

У Міністерстві спростували інформацію, що раніше зʼявилася в ЗМІ, про те, що на борту корабля були громадяни України.

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Нікольченко заявив, що серед 21 члена екіпажу на борту громадян України не було. Про це він написав у Твітері.

"За інформацією судновласника, громадян України не було на борту судна Davide B, на яке напали пірати у Гвінейській затоці", — повідомив Нікольченко.

Нагадаємо, що 12 березня стало відомо про напад озброєних піратів у Гвінейській затоці на танкер. На борту Davide B перебував 21 член екіпажу. Піратам вдалося потрапити на борт танкера і захопити 15 моряків. Раніше повідомлялося, що екіпаж судна складався з громадян Румунії, України та Філіппін.

[ + – ] Місце нападу на екіпаж танкера. Фото: fleetmon.com

Судно виконувало комерційний рейс з Латвії в Нігерію. У компанії власників не розкривають особистостей, котрі потрапили в полон, щоб не ризикувати їхньою безпекою. Про це повідомляє Fleetmon.

Повідомлялося, що в момент атаки піратів судно йшло під прапором Мальти. Міжнародне морське бюро зазначає, що в минулому році у Гвінейській затоці було захоплено 130 членів екіпажів. Це понад 90% від усіх випадків захоплення людей.

У грудні 2020 року повідомлялося, що в тій же Гвінейській затоці біля берегів Нігерії в полон піратів потрапило 6 українських моряків.