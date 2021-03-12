В Нигерии вооруженные люди похитили около сотни студенток из местного колледжа

Это третье массовое похищение с начала года. Ранее были похищены и возвращены 300 школьниц из города Джангеб

В Нигерии вооруженные люди снова произошло массовое похищение. В этот раз в городе Мандо, на северо-западе страны. Неизвестные вломились на территорию Федерального колледжа лесного хозяйства, открыли стрельбу и похитили около сотни студенток. Об этом пишет CNN.

Инцидент произошел утром, 12 марта. Это уже третье массовое похищение с начала 2021 года. Предыдущее произошло в конце февраля в городе Джангеб. Тогда были похищены 279 школьниц. Позже власти сообщили, что все они были освобождены.

Сегодняшнее похищение случилось перед рассветом, на территории Федерального колледжа. Один из студентов, Джамилу Абдуллахи, рассказал, что услышал стрельбу около трех часов ночи. Вооруженные люди сразу устремились к женскому общежитию и похитили студенток. До сих пор точно неизвестно, сколько девушек находится в плену – возможно их около сотни.

[ + – ] Колледж, в котором произошло похищение

"Пришли бандиты, начали стрелять, мы увидели их и убежали. Они забрали девушек", — рассказал студент.

"Полиция и военные следят за ситуацией. Мы пытаемся связаться с руководством школы, чтобы узнать точное количество похищенных учениц, а затем рассмотреть возможность их спасения и ареста похитителей", — заявил представитель полиции штата Кадун Мохаммед Джалидж.

[ + – ] Военные и полиция в колледже, где произошло похищение/Все фото: Kaduna State Government

Похищение людей с целью получения выкупа широко распространено в некоторых частях Нигерии и стало серьезной проблемой. Губернаторы штатов регулярно платят выкуп за жертв, но редко в этом признаются и не разглашают сумму выкупа.

Президент Нигерии Мухаммаду Бухари недавно приказал губернаторам штатов пересмотреть "свою политику вознаграждения бандитов деньгами и транспортными средствами", заявив, что такая политика "может иметь катастрофические последствия". Бухари также призвал губернаторов работать усердней над безопасностью учебных заведений.