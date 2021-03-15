Пекин накрыла мощная песчаная буря (видео)

Из-за стихийного бедствия небо столицы Китая стало оранжевым

Столицу Китая Пекин накрыла мощная песчаная буря, в результате которой небо мегаполиса окрасилось в оранжевый цвет.

По данным телеканала CGNT, метеорологами объявлен желтый уровень опасности. Сообщается, что песчаная буря пришла из Монголии и существенно загрязнила воздух в Пекине. В самой Монголии шесть человек (пять пастухов и один ребенок) были найдены мертвыми после сильной песчаной бури.

Видимость в столице Китая составляет менее километра, что спровоцировало в Пекине большие автомобильные пробки.

Прогнозируется, что песчаная буря будет продолжаться до утра, 16 марта, и затронет 12 китайских провинций и городов. Специалисты утверждают, что эта песчаная буря – самая масштабная за последние 10 лет.

Очевидцы публикуют в соцсетях видео с необычным природным катаклизмом.

[ + – ] Песчаная буря в Пекине

Напомним, в начале февраля на север Германии обрушились обильные снегопады, спровоцировавшие транспортный коллапс на дорогах и ограничение движения. В регионах Нижняя Саксония, Северный Рейн-Вестфалия, Саксония-Анхальт и Тюрингия толщина снега составляет от 15 до 40 сантиметров, а снежные заносы – выше метра.

В сентябре прошлого года Турцию накрыла песчаная буря, в результате чего в больницу обратились шесть человек. Тяжелые тучи пыли, скорее всего, из пустынь Саудовской Аравии мешали видимости и спровоцировали значительные задержки движения в Анкаре. Песчаная буря в течение получаса затянула слоем песка и пыли видимость в радиусе километра.

А в апреле 2020 года из-за пылевой бури произошло ДТП на 55-м километре автодороги М-07 Киев – Ковель – Ягодын. Из-за плохой видимости столкнулись шесть автомобилей: четыре грузовых и два легковых. Авария заблокировала движение в обе стороны, объезд организовали через село Загальцы Бородянского района.