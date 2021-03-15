Пекін накрила потужна піщана буря (відео)

Через стихійне лихо небо столиці Китаю стало помаранчевим.

Столицю Китаю Пекін накрила потужна піщана буря, унаслідок якої небо мегаполісу забарвилося в помаранчевий колір.

За даними телеканалу CGNT, метеорологами оголошений жовтий рівень небезпеки. Повідомляється, що піщана буря прийшла з Монголії та істотно забруднила повітря в Пекіні. Власне в Монголії шість осіб (п'ять пастухів та одна дитина) були знайдені мертвими після сильної піщаної бурі.

Видимість в столиці Китаю становить менше кілометра, що спровокувало в Пекіні великі автомобільні затори.

Прогнозується, що піщана буря триватиме до ранку, 16 березня, і торкнеться 12 китайських провінцій і міст. Фахівці стверджують, що ця піщана буря — наймасштабніша за останні 10 років.

Очевидці публікують у соцмережах відео з незвичайним природним катаклізмом.

[ + – ] Піщана буря в Пекіні

Нагадаємо, на початку лютого на північ Німеччини обрушилися рясні снігопади, що спровокували транспортний колапс на дорогах та обмеження руху. У регіонах Нижня Саксонія, Північний Рейн-Вестфалія, Саксонія-Ангальт і Тюрінгія товщина снігу становить від 15 до 40 сантиметрів, а снігові замети — вище метра.

У вересні минулого року Туреччину накрила піщана буря, унаслідок чого до лікарні звернулися шестеро людей. Важкі хмари пилу, швидше за все, з пустель Саудівської Аравії заважали видимості й спровокували значні затримки руху в Анкарі. Піщана буря протягом півгодини затягла шаром піску та пилу видимість в радіусі кілометра.

А в квітні 2020 року через пилову бурю сталася ДТП на 55-му кілометрі автодороги М-07 Київ — Ковель — Ягодин. Через погану видимість зіткнулися шість автомобілів: чотири вантажні та два легкові. Аварія заблокувала рух в обидві сторони, об'їзд організували через село Загальці Бородянського району.