Ватикан сказал четкое "нет" благословению связей между лицами одного пола

Запрет благословения не означает ни дискриминации, ни осуждения лиц, находящихся в однополых отношениях, подчеркнули в Ватикане.

Церковь не имеет полномочий благословлять союзы лиц одного пола. Об этом заявила Конгрегация вероучения Ватикана, отвечая на полученную просьбу о разъяснении сомнений о возможности религиозного признания таких союзов, сообщило издание Vatican News.

Конгрегация подчеркнула, что запрет благословения не означает ни дискриминации, ни осуждения лиц, находящихся в однополых отношениях. Участников таких союзов следует принимать "с уважением, сочувствием и деликатностью", избегая "любого следа несправедливой дискриминации".

Папа Франциск был проинформирован о решении Конгрегации и дал согласие на официальное обнародование ответа и сопроводительного комментария к нему с подписями префекта и секретаря Конгрегации кардинала Луиса Ладарии и архиепископа Джакомо Моранди.

Объясняя причины такого решения, в Ватикане отметили, что Церковь благословляет только то, что "объективно направлено на получение и выражение благодати, согласно Божьим замыслам". По этой же причине Церковь не поддерживает "сексуальные практики вне брака", так как они не направлены на передачу жизни и не соответствуют поэтому "Божьим замыслам". Хотя в таких отношениях и могут существовать "положительные элементы".

Второй причиной отрицательного ответа назван ​​риск ошибочного приравнивания благословения союзов между лицами одного пола к таинству супружества.

Напомним, папа Римский Франциск поддержал однополые гражданские союзы, заявив, что геи и лесбиянки являются "детьми Божьими и имеют право на семью". Будучи еще архиепископом Буэнос-Айреса, он поддерживал гражданские союзы однополых пар в качестве альтернативы однополым бракам.

Ранее папа Франциск назвал секс и хорошую пищу "божественным" удовольствием. По мнению понтифика, наслаждение едой улучшает психологическое и физическое здоровье человека, а секс делает любовь ярче и гарантирует сохранение человеческого рода.