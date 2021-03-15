Ватикан сказав чітке "ні" благословенню зв'язків між особами однієї статі

Заборона благословення не означає ні дискримінацію, ні засудження осіб, які перебувають в одностатевих стосунках, підкреслили у Ватикані.

Церква не має повноважень благословляти союзи осіб однієї статі. Про це заявила Конгрегація віровчення Ватикану, відповідаючи на отримане прохання про роз'яснення сумнівів про можливість релігійного визнання таких спілок, повідомило видання Vatican News.

Конгрегація підкреслила, що заборона благословення не означає ні дискримінацію, ні засудження осіб, які перебувають в одностатевих стосунках. Учасників таких спілок варто приймати "з повагою, співчуттям і делікатністю", уникаючи "будь-якого сліду несправедливої дискримінації".

Папа Франциск був проінформований про рішення Конгрегації і дав згоду на офіційне оприлюднення відповіді і супровідного коментаря до неї з підписами префекта і секретаря Конгрегації кардинала Луїса Ладарії та архієпископа Джакомо Моранді.

Пояснюючи причини такого рішення, у Ватикані зазначили, що Церква благословляє тільки те, що "об'єктивно направлене на отримання і вираз благодаті, згідно з Божими задумами". З цієї ж причини Церква не підтримує "сексуальні практики поза шлюбом", оскільки вони не спрямовані на передачу життя і не відповідають тим "Божим задумам". Хоча в таких відносинах і можуть існувати "позитивні елементи".

Другою причиною негативної відповіді названий ризик помилкового прирівнювання благословення спілок між особами однієї статі до таїнства шлюбу.

Нагадаємо: папа Римський Франциск підтримав одностатеві цивільні союзи, заявивши, що геї та лесбійки є "дітьми Божими і мають право на сім'ю". Будучи ще архієпископом Буенос-Айреса, він підтримував цивільні союзи одностатевих пар як альтернативу одностатевих шлюбів.

Раніше тато Франциск назвав секс і хорошу їжу "божественним" задоволенням. На думку понтифіка, насолода їжею покращує психологічне та фізичне здоров'я людини, а секс робить любов яскравішою і гарантує збереження людського роду.