Маска в Tesla официально наградили должностью "технокороля"

СМИ отмечают, что Маск имеет репутацию корпоративного шутника, которого раздражает традиционный имидж главы компании.

Должность Илона Маска в Tesla в официальных документах компании теперь будет называться Technoking, что можно перевести как "технокороль" или "король технологий". Финансовый директор Tesla Зак Киркхорн теперь будет "мастером монет" (Master of Coin) по аналогии с вымышленным титулом в саге Джорджа Мартина и сериале "Игра престолов" по ее мотивам.

При этом эти топ-менеджеры сохраняют должности CEO и CFO компании соответственно. Об этом говорится в заявлении, которое Tesla направила 15 марта регулятору – Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

Компания не сообщила, с чем связана необходимость таких новаций.

Рассказывая о последних переменах с названиями, CNN отметила, что мало кто обратил внимание на то, что с 11 марта Джером Гиллен, руководитель автомобильного направления в Tesla, стал президентом подразделения Tesla Heavy Trucking

Tesla давно работает над электрическим автомобилем-тягачом. Но работа сильно задерживается: изначально Tesla обещала, что он будет доступен в 2019 году. В январе Маск сказал инвесторам, что не имеет смысла производить грузовик прямо сейчас, потому что для него потребуется в пять раз больше батарей, чем для легкового автомобиля. но его нельзя будет продать в пять раз дороже.

CNN также напомнила, что когда-то Маск был председателем совета директоров Tesla, но в 2018 году его лишили этого титула в результате урегулирования спора с SEC из-за разосланных им обманных твитов. В них он сказал, что "обеспечено финансирование" для приватизации Tesla по цене 420 долларов за акцию, хотя на самом деле у него были только обсуждения, а не твердое соглашение о таком финансировании с саудовским суверенным фондом благосостояния.

Изначально SEC стремилась лишить его должности генерального директора, но согласилась на то, чтобы он заплатил штраф в размере 20 млн долларов и отказался от должности председателя компании.

Издание The Verge пишет, что Маск имеет репутацию корпоративного шутника, которого раздражает традиционный имидж главы исполнительной власти компании и который часто раздвигает границы приличия.

Напомним, акционер Tesla Чейз Гаррити обвиняет главу компании Илона Маска в публикации безответственных твитов, которые подвергают компанию финансовым рискам и приводят к убыткам на миллиарды долларов. В 105-страничном иске, поданном в суд штата Делавэр, Гаррити указал, что руководство компании не способно контролировать активность Маска в социальных сетях, как того требует соглашение с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) 2018 года.

По мнению аналитиков Bloomberg Law, учитывая то, что Маск не воспользовался предоставленными ему шансами на исправление, ему будет сложно отстаивать свои интересы в суде.