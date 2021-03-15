Маска в Tesla офіційно нагородили посадою "технокороля"

ЗМІ зазначають, що Маск має репутацію корпоративного жартівника, якого дратує традиційний імідж голови компанії.

Посада Ілона Маска в Tesla в офіційних документах компанії тепер буде називатися Technoking, що можна перевести як "технокороль" або "король технологій". Фінансовий директор Tesla Зак Кіркхорн тепер буде "майстром монет" (Master of Coin) за аналогією з вигаданим титулом у сазі Джорджа Мартіна і серіалі "Гра престолів" за її мотивами.

При цьому ці топ-менеджери зберігають посади CEO і CFO компанії відповідно. Про це йдеться в заяві, яку Tesla направила 15 березня регулятору — Комісії з цінних паперів і бірж (SEC).

Компанія не повідомила, з чим пов'язана необхідність таких новацій.

Розповідаючи про останні зміни з назвами, CNN зазначила, що мало хто звернув увагу на те, що з 11 березня Джером Гіллен, керівник автомобільного напрямку в Tesla, став президентом підрозділу Tesla Heavy Trucking

Tesla давно працює над електричним автомобілем-тягачем. Але робота сильно затримується: спочатку Tesla обіцяла, що він буде доступний у 2019 році. У січні Маск сказав інвесторам, що не має сенсу виготовляти вантажівку прямо зараз, тому що для неї буде потрібно в п'ять разів більше батарей, ніж для легкового автомобіля. але її не можна буде продати в п'ять разів дорожче.

CNN також нагадала, що колись Маск був головою ради директорів Tesla, але у 2018 році його позбавили цього титулу в результаті врегулювання суперечки з SEC через розіслані їм обманні твіти. У них він сказав, що "забезпечено фінансування" для приватизації Tesla за ціною 420 доларів за акцію, хоча насправді в нього були тільки обговорення, а не тверда угода про таке фінансування із саудівським суверенним фондом добробуту.

Спочатку SEC прагнула позбавити його посади генерального директора, але погодилася на те, щоб він заплатив штраф у розмірі 20 млн доларів і відмовився від посади голови компанії.

Видання The Verge пише, що Маск має репутацію корпоративного жартівника, якого дратує традиційний імідж голови виконавчої влади компанії і який часто розсовує межі пристойності.

Нагадаємо, що акціонер Tesla Чейз Гарріті звинувачує голову компанії Ілона Маска в публікації безвідповідальних твітів, які піддають компанію фінансовим ризикам і призводять до збитків на мільярди доларів. У 105-сторінковому позові, поданому в суд штату Делавер, Гарріті вказав, що керівництво компанії не здатне контролювати активність Маска в соціальних мережах, як того вимагає угода з Комісією з цінних паперів і бірж США (SEC) 2018 року.

На думку аналітиків Bloomberg Law, з огляду на те, що Маск не скористався наданими йому шансами на виправлення, йому буде складно відстоювати свої інтереси в суді.