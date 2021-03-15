Студент в США собрал $27 тыс. экс-преподователю, ставшему фактически бездомным (видео)

Мужчина был вынужден жить в своем автомобиле из-за ухода на пенсию, которой хватило лишь на выплату долгов.

В Фонтане, штате Калифорния студент собрал более 27 тысяч долларов своему бывшему преподавателю, когда узнал, что он вынужден жить в машине. Об этом пишет "Fox 11".

77-летний Хосе Вильяррэуль работал на замене в одной из местных школ. С переходом учреждения на дистанционное обучение из-за пандемии коронавируса, преподаватель был вынужден уйти на пенсию. После выхода на пенсию тех денег, которые он получил, оказалось недостаточно для жизни. Пенсии хватило на выплату долгов, которые накопились у Вильяррэуля. Из-за этого домом для него стала машина.

"Мое тело адаптировалось ко всем неровностям кресла в машине. Она мне служит транспортным средством, столовой и спальней", — рассказал Вильяррэуль.

Но недавно с ним пообщался его бывший ученик Стивен Нава, который видел его почти каждый день.

"Я был просто опустошен. Опустошен от реалий пандемии и того, как она оставляет учителей без работы. … Я сказал ему, что вы помогали мне работать над моей учебой. В конце концов вы помогли мне сдать тест по математике", — рассказывает Нава о том, почему он решил помочь преподавателю.

После этого разговора парень дал учителю 300 долларов, а также решил запустить страницу сбора средств для преподавателя. На данный момент собрано 27,454 доллара. Чек на 27 000 одноклассники и бывшие студенты Вильяррэля вручили в Общественном центре пожилых людей Фонтана на день рождения учителя.

"Моя первоначальная мысль была: "Я сплю?" Я до сих пор не могу пережить этот опыт. Самое сильное чувство, которое у меня сейчас есть — это как обязанность, которую я должен сделать для мира — это помогать другим людям. Я могу это сделать, и найду способ для этого", — говорит Хосе.

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